Zampedri entrenó aparte

Fernando Zampedri no se pudo entrenar con normalidad en lo que fue la vuelta al trabajo del plante canalla tras el empate ante San Lorenzo. Es más, posiblemente hoy tampoco pueda moverse junto a sus compañeros, ya que si bien la molestia no reviste gravedad la idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco. La dolencia es en el empeine del pie derecho, donde recibió un golpe en el primer tiempo el pasado domingo contra el Ciclón.

El trabajo de ayer de Zampedri se redujo a trabajo en el gimnasio y de kinesiología. Una rutina similar tendrá hoy si aún sigue con molestias. Si llega a la práctica sin dolor sí podrá incorporarse al grupo.

Ayer la vuelta al trabajo de Central estuvo marcada por el ritmo frenético que le inyectó el cuerpo técnico. Con respecto al equipo para visitar a Temperley, Montero mostraría algunas de las cartas llegando al fin de semana.

Montero ayer no largó prenda en cuanto a los apellidos que pondrá ante el Gasolero. La lógica indica que tocará poco y nada en la estructura táctica. Una porque no es de hacer variantes. Y otra porque no tiene tanta necesidad. Tampoco es que el canalla haya sido un cambalache cada vez que salió a escena, aunque sí evidenció que le falta un conductor.

Y eso lo está condicionando en cierta manera. Porque un esquema sin un jugador que piense atenta contra cualquier buena voluntad o intención de ganar.

No caben dudas de que Montero deberá reflexionar a corto plazo con otro temple. Tendrá que charlar junto a sus laderos más de la cuenta como además agudizar su mirada sobre los nombres que tiene a mano. Porque el entrenador deberá mejorar la imagen que viene dejando su equipo. Después se verá en cancha de Temperley si lo logró. O si siguió sin dar en la tecla.