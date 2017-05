Who Is Who y Rhythm and Soul, los héroes de la tarde

Utilizando distintas modalidades, la potranca Who Is Who y la zaina Rhythm and Soul se erigieron en las protagonistas centrales de la doble propuesta de jerarquía disputada ayer en La Plata. La primera de ellas se quedó con el Clásico Andrés S. Torres, mientras que la pensionista de Juan Sebastián Maldotti se acreditó en forma notable el Especial Nigromante, tras emplear 1' 02'' 89c, nuevo record para los 1.100 metros, que estaba en poder de Fauchón desde el pasado 12 de enero (1' 02'' 93c). En el Clásico, Who Is Who accionó de menor a mayor y dominó en los 200 finales llegando al disco con 4 cuerpos de ventaja sobre Skyss. En tanto, Rhythm and Soul unió ambos extremos de un viaje cruzando la raya con 3 largos sobre Scarlatti.





Hat Sócrates se mide ante rivales exigentes



Once ejemplares de 3 años en adelante -afincados en la larga distancia- protagonizarán el Clásico Macón (9º turno, 1.800 metros), prueba que le pondrá el tinte de jerarquía a la reunión que se correrá esta tarde sobre pista auxiliar en San Isidro. Estructurado como handicap, el cotejo tendrá a Hat Sócrates convertido en firme candidato al triunfo. En calidad de enemigo surge el enrachado Endeavour, mientras que Skynet aparece como algo más que in simple lance.





Presencia rosarina en la auxiliar norteña

La legión rosarina concretará esta tarde-noche una nueva incursión en la arena de San Isidro con la premisa de ganarse la avena. La nómina es la siguiente: Mandamás Inc (1ª el 2): viene de ganar; Silvie Fum (5ª el 1): 800 en 50''; Chula Expresa (6ª el 9): viene de correr; Callicrates (10ª el 4): 1.200 metros en 1' 18'' 1/5; Alpha Ring (13ª el 7): 400 metros en 23'' 4/5 (en pelo); Que Vida Nocturna (14ª el 11): 1.000 en 1' 01''1/5 y partida de 600 en 38''; Bridge of Glory (15ª el 9): 800 metros en 51'' 4/5.





La reunión de Rosario se correrá el sábado 13



La comisión de carreras del centenario hipódromo rosarino decidió adelantar para el próximo sábado 13 la novena cartelera turfística que en principio se iba a desarrollar el domingo 14. El enroque obedece a que ese día se disputará el clásico Newell's Old Boys-Rosario Central en el Parque de la Independencia.