"Voy por el triunfo y la gloria", reveló el Flaco Ardusso

Sabe que está contra las cuerdas. Que el tiempo apremia. Facundo Ardusso tiene en claro dónde está parado en la actualidad. Ayer se recuperó después de un mal inicio de jornada en esta pista y casi termina haciendo la pole. Pero el más veloz terminó siendo Nicolás Bonelli (Ford) para sorpresa de propios y extraños. No obstante, el parejense se mostró "contento por este segundo lugar". Luego calibró la mira en la final de hoy, que será la 12ª de la temporada del TC. Ahí le dijo a Ovación con firmeza y a modo de desafío: "Voy por el triunfo y la gloria". Y no es para menos. "La mochila por ganar pesa cada vez más. Debo hacerlo porque aún no pude obtener una victoria. Por eso es que no me interesa el millón que ofrece esta carrera al vencedor. Lo único que deseo mañana (hoy) es quedarme con el primero puesto", destacó el Flaco. ¿Lo logrará?

La Copa de Oro está en una etapa picante. Los que luchan por la corona de manera directa no piensan más que en sumar porotos gordos. No tienen como objetivo principal quedarse con la montaña de plata que hay en juego en el Templo de la Velocidad. Mientras que además hay un buen pelotón que pugnan por entrar como los 3 tres de último minuto. Por eso casi todos van al límite más que de costumbre.

Pero para Facundo Ardusso (Torino) es una necesidad primaria conseguir hoy su primera victoria en el año para poder pelear con otro semblante en el desenlace del certamen, ya que es requisito obligatorio tener en su foja un triunfo si se quiere consagrarse como el nuevo monarca de la categoría.

Hasta ahora viene muy bien. Pero no ganó. Y eso condiciona su futuro. "Sí, es una realidad que la presión se siente cada vez más. La mochila es cada vez más pesada. Quedan cuatro carreras y se siente esa presión por conseguir un triunfo", afirmó el parejense con resignación.

Y acotó: "Dios quiera que podamos ganar mañana (hoy) para luego poder correr la parte final más tranquilo". Sin dudas, el parejense tratará de hacer "una gran serie" en el inicio de la jornada dominguera para luego encarar con toda ilusión la final.

Por otra parte, la pole quedó en poder de Nico Bonelli. Fue la primera para su currículum. "Pensar que casi no corro más en el TC porque se había caído el principal sponsor", afirmó el poleman en conferencia de prensa a modo de confesión.

A su vez, detrás del piloto de Ford terminaron Ardusso, Sergio Alaux, Esteban Gini, Lionel Ugalde, Emiliano Spataro, Emanuel Moriatis, Mauricio Lambiris, José Manuel Urcera y Jonatan Castellano.

En cuanto a los zonales hay que destacar que el local, Nico González (Torino) anduvo flojito. Quedó 23º y hoy larga 8º en la 2ª serie. El Colo Diruscio (Cuatro Esquinas) volvió a tener problemas en su Dodge, fue 36º y partirá 12ª en la 3ª serie. Mientras que el Tati Angelini (Carreras) fue 30º pero penalizará 6 décimas porque el viernes abrió la tapa de cilindro para cambiar un pistón, y saldrá 10º en la 3ª tanda.

En otro orden, la sesión no fue nada buena para el campeón Ortelli, quien rompió el motor de su Chevrolet y hoy deberá largar desde la cola cuando sea momento del plato principal. Otro de los tantos que terminó torcido fue Agustín Canapino, quien lidera la Copa de Oro por medio punto sobre Ardusso, y que ayer se despistó en la clasificación.