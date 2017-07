La primera práctica de la primera leprosa. Con la vuelta del Chocho Llop vestido de director técnico rojinegro. Al frente del plantel que ya comenzó a armar. Al que no lo tiene completo, pero va en camino. Ayer lo tuvo al delantero Mauro Guevgeozian. También al defensor Bruno Bianchi. Claro, faltan. Por ejemplo, Brian Sarmiento se sumará hoy. Y tal vez también lo haga Joaquín Arzura. Mientras que a primera hora de ayer pareció frustrarse la llegada del volante Giovanni Zarfino, pero se reflotó y se lo espera para el lunes en el predio de Bella Vista. Y el gran tema que los leprosos esperan resolver, el de la continuidad de Maximiliano Rodríguez, sigue latente y "con expectativas ciertas de que siga con nosotros", confió uno de los principales dirigentes que tiene contacto permanente con el ídolo rojinegro.

Se sabía que La Fiera no estaría en la práctica. Su vínculo contractual con Newell's finalizó hace 18 días (el 30 de junio). Pero esto no quiere decir que no volverá a ponerse la rojinegra. "Estamos bien, avanzando en el diálogo para acordar un nuevo vínculo. Maxi es de Newell's y lo queremos acá. Tenemos que terminar de seducirlo. Y mi intuición es positiva", le confió a Ovación un directivo con entusiasmo por lo que recibe de respuesta del 11 leproso cada día que habla con él.

Y a la mañana, cuando los jugadores salieron a realizar la primera práctica, se esperaban tres caras nuevas pero sólo aparecieron dos: Guevgeozian y Bianchi. Faltaba el mediocampista uruguayo Giovanni Zarfino.

¿Qué pasó?

El volante había hecho las valijas pero para emprender viaje a España, lo que hizo a las 18 de ayer. Es que Danubio, club dueño de su pase, lo transfirió a un grupo empresario que lo vendió a Extremadura. Atento a esto, desde Newell's se comunicaron enseguida con el empresario que había acercado a Zarfino y recibieron el okey para que las tratativas sigan adelante y se concrete la llegada al equipo que está armando Llop. Esto es que Extremadura será quien lo cederá a préstamo en las misma condiciones (un año a préstamo y con opción) que lo iba a hacer el club uruguayo. De esta forma, se espera que el viernes firme en España y que el lunes se sume al plantel como era deseo del futbolista.

En tanto, entre hoy y mañana también llegaría el volante Joaquín Arzura, a quien River prestará sin cargo, como reconocimiento a la prórroga de la cesión de Denis Rodríguez (continuará un año tras la lesión que no lo dejó mostrarse en el equipo de Gallardo).

Y durante la mañana Juan Manuel Llop volvió a desandar las canchas del complejo de Newell's como lo venía haciendo desde el miércoles, evaluando las condiciones de los juveniles y escuchando a Juan Pablo Vojvoda (continuará dirigiendo a la reserva). Ayer estuvo por primera vez al frente de los profesionales que iniciaron las tareas de pretemporada en un grupo de 26 futbolistas que tendrá movimientos porque se sumarán algunos y otros tendrán que seguir esperando chances en la reserva.

Obviamente, el primer trabajo fue netamente físico y a las órdenes del profe Hugo Reinaudo, con el Chocho Llop siguiendo a todos de cerca, charlando con los jugadores y sus asistentes, como Jorge Luis Luján Gabrich, delantero goleador (28 gritos) leproso en dos etapas (1981/83 y 1988/89).

Para lo futbolístico falta, obvio, aunque Llop también piensa en la Copa Santa Fe mientras llena los casilleros que restan para tener el plantel a pleno, con un nombre fuerte escrito en lápiz esperando poder remarcarlo: el de Maxi.



El plantel que entrenó en Bella Vista



Los 26 de ayer: Pocrnjic, Bustos y Temperini (arqueros); San Román, Bianchi, Escobar, Paz, L. Martínez, Valenzuela, Monzón, Ferroni y Callegari (defensores); Figueroa, J. Elías, B. Rivero, Sills y M. Ribero (volantes); Guevgeozian, Tissera, I. Huguenet, Amoroso, Fértoli, Tevez, J. Torres, Rotondi y Treppo (delanteros).