Volviendo al pasado

La vieja época de esperar para ver los goles retornará en breve. Y habrá que aguardar hasta las 23 de los domingos para apreciar los gritos sagrados de los jugadores en los distintos partidos de la fecha. Algo así como "volver al pasado". Por supuesto que esto ocurrirá después que pasen las elecciones, una vieja artimaña política que a esta altura no debería surtir ningún efecto. Igual, se sigue aplicando. Ni siquiera se podrá observar algún tanto de un equipo a través de las redes sociales porque existiría una prohibición. Al menos eso es lo que trascendió. Las empresas Fox y Turner, nuevas licenciatarias de los derechos televisivos del fútbol argentino, intentarían limitar la difusión en las redes de los goles de cada fecha de la superliga Y hasta impondrían una restricción al resto de los canales para que no emitan las imágenes destacadas de los encuentros hasta el domingo, a las 23. "Los voceros de ambas empresas no respondieron a las consultas sobre eventuales estrategias de control en la difusión de las imágenes", según informó la agencia Télam. En la ciudad (como en cualquier parte del país), aquellos que no tengan la chance de pagar el adicional al cable para ver los cotejos deberán esperar con paciencia hasta cerca de la medianoche de los domingos para observar los goles. Así como ocurría cuando estaba al aire "Todo el deporte", que se emitía por Canal 5. O más cerca en el tiempo cuando se "inventó" el fútbol codificado.