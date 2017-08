Villacreces se destacó en Colombia

Había prometido dar batalla. Aseguraba estar "muy bien desde lo físico". Hernán Villacreces cumplió un gran rol en la competencia iberoamericana de Supermotard, que se desarrolló días atrás en Colombia.

"Logré el tercer puesto. Todavía tengo una gran felicidad. No sabés cómo se te eriza la piel cuando escuchas a tu himno nacional en otro país. Fue algo maravilloso", comenzó relatando con emoción el piloto rosarino en contacto con este medio.

"Fue un fin de semana muy duro. Pero por suerte junto a Matías Lorenzato, quien fue el vencedor de la final, pudimos subir al podio. Conté con una gran moto (Suzuki 450) además", graficó Hernán.

A la vez dijo que: "No fue nada sencillo correr. No sólo por el intenso calor si no que el día antes de la final me pegué solito Aunque el domingo ya arranqué mejor". El múltiple campeón destacó que también "ya estamos trabajando en otros proyectos. Buscamos nuevos desafíos".