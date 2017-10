Victoria, una sana costumbre para la reserva canalla

A esta altura un triunfo de la reserva no sorprende. Es que la racha de buenos resultados del equipo dirigido por Leonardo Fernández se extendió no sólo en la Superliga, sino en la Copa Santa Fe. Y ayer no fue la excepción para los canallas, que volvieron a sumar de a tres. Esta vez con un contundente 3 a 0 frente a Argentinos Juniors. Una de las particularidades de la jornada fue la presencia, por primera vez en el semestre, de los hermanos Becker compartiendo cancha. Es más, Diego fue el autor del primer tanto auriazul. Los otros dos fueron obra de Agustín Maziero y Andrés Lioi.

El de ayer fue el quinto triunfo en igual cantidad de partidos. El equipo de reserva tiene puntaje ideal en el torneo. Sólo debe un partido, frente a San Lorenzo.

Más allá de la victoria en sí, lo de ayer fue un envión más de cara a la revancha de la final de la Copa Santa Fe que este equipo jugará el próximo viernes, en el Gigante, ante Atlético Rafaela, luego de haberse quedado con el primer chico por 1 a 0. El canalla formó con: Emilio Di Fulvio; Nahuel Gómez, Renzo Alfani, Luciano Recalde y Facundo Rizzi; Andrés Lioi, Emmanuel Ojeda y Diego Becker (Rafael Sangiovani); Matías Palavecino (López Pissano); Pablo Becker (Maziero) y Agustín Coscia. Suplentes: Marcelo Miño, Nicolás Giménez, Matías Recalde y Renzo Reynaga.