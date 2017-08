Victoria con Scola

Si bien la clasificación al Final Four que se disputará en Córdoba Argentina la tiene asegurada por ser anfitrión, el equipo conducido por Sergio Hernández empieza a consolidar su andar a fuerza de victorias en la Copa América. Tras el triunfo conseguido en el debut, anoche en el estadio Osvaldo Casanova de Bahía Blanca ratificó que está en ese camino al vencer a Canadá por 92-86 en el regreso de Luis Scola a las canchas tras un desgarro. Los parciales fueron 25-16, 17-24, 11-15 y 26-24.

El equipo canadiense necesitaba ganar para no perder las chances de llegar al cuadrangular por el título de América y por eso fue un hueso duro de roer para el equipo de Scola.

Tras un primer cuarto relativamente fácil, Argentina no pudo mantener el ritmo y Canadá lentamente se fue acercando. Y en el tercero fue superado. Pero en el cuarto, cabeza a cabeza, se impuso por 2.

Argentina cerrará la fase de grupos esta noche, desde las 22, enfrentando a Islas Vírgenes.