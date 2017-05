Verón no polemizó con Diego

Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes, confirmó ayer que "se va a dar" su nombramiento como coordinador de selecciones nacionales y también le respondió a Diego Maradona, quien había dicho que no está capacitado para ese cargo: "La verdad es que no dan ganas de contestarle porque repite siempre lo mismo. A mí me queda lo que él fue y representó como jugador. Todo lo otro que pienso de él me lo reservo. Todo lo que diga ya no es algo que me moleste", contestó la Brujita sobre el ataque de Maradona.

Ya como si estuviera en funciones como coordinador de selecciones nacionales, afirmó: "Ningún jugador de esta selección es descartable. En esto del recambio hay que tener cuidado, porque Argentina es una máquina de triturar jugadores. Van pasando y van sacando. Este grupo tendrá otra chance en Rusia 2018. Lo que no significa que algunos puedan ser titulares y otros arrancar desde el banco... Entiendo que a algunos se les hará difícil, pero no los descartaría", finalizó.