Verón confirmó que será el coordinador de las selecciones argentinas y respondió las críticas de Maradona

El presidente y jugador de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, confirmó hoy que "se va a dar" su nombramiento como coordinador de Selecciones Nacionales y le respondió a Diego Maradona, quien había dicho que no está capacitado para ese cargo, al sostener que "repite siempre lo mismo".

"Difícilmente pueda jugar toda la Copa (Libertadores) por esto que está surgiendo con la posibilidad de meternos de lleno en el proyecto de selecciones", afirmó Verón sobre la posibilidad de ocupar el cargo que dejó la semana pasada Marcelo Tinelli.

En ese sentido, en declaraciones al canal QM platense, Verón sostuvo que su nombramiento como coordinador de las selecciones nacionales "es algo que se va a dar y me gustaría meterle todas las fuerzas ahí".

En otro orden, respondió los dichos de Maradona, quien el lunes sostuvo en declaraciones radiales que "la AFA es un fierro caliente", a la que "hay que meterle una granada y hacerla toda nueva", y que Verón "no está capacitado" para ser coordinador de selecciones.

"Para mi queda lo que él fue como jugador y representó como jugador; lo otro me lo reservo", aseveró Verón y agregó: "repite siempre lo mismo, y no es algo que me moleste".

Por último el presidente y mediocampista de Estudiantes dijo tener "varios abonados" que lo critican y consideró que "hablan siempre las mismas cosas y hasta me hacen sentir importante porque estoy siempre presente en ellos".