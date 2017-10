La gira europea que realizó junto a un grupo de colaboradores fue definida como "excelente" por el director deportivo de Newell's, Martín Mackey. Invitado al congreso mundial Aspire 4 Sport en Londres, organizado por Aspire Academy, se rodeó de personalidades del fútbol mundial y participó de conferencias en las que se habló de la formación de futbolistas y la detección de talentos, entre otros temas. Previo al encuentro, se reunió con referentes de clubes de Europa, entre ellos Mauricio Pochettino, entrenador de Tottenham Hotspur. Mackey resaltó que "todos los clubes tienen un plan institucional acerca de hacia dónde van" y consideró que la entidad del Parque sigue ese mismo camino. "Veo resultados muy buenos en inferiores", manifestó antes de resaltar que se ubican "quintos en la tabla general de inferiores de AFA (4ª a 9ª) y hay 13 jugadores de divisiones inferiores en los seleccionados argentinos". Pero no reduce su mirada a los resultados. Habló de una "cultura del respeto, la disciplina y la superación" que ya forma parte del mundo de las inferiores rojinegras y de una metodología de trabajo compartida.

¿Cómo fue esta experiencia por Europa?

Excelente. Tuvimos la posibilidad de escuchar a entrenadores que están en las mejores entidades del mundo, tanto en el congreso como en los clubes que visitamos. Poder interiorizarnos de sus realidades nos brindó la posibilidad de conocer en qué situaciones estamos nosotros con respecto a lo que pasa en las mejores academias o clubes del mundo. Estuvimos en Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Betis. En Tottenham nos reunimos con Pochettino. Después fueron los dos días del congreso, por donde no sólo pasaron figuras muy importantes, Arrigo Sacchi, Paulo Sosa, Kevin Keegan y Makelele, sino también representantes de las divisiones inferiores de Inter, Milan, Juventus, Roma, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Barcelona, Real Madrid. Siempre aposté a la formación como un factor de crecimiento y desde el momento en que llegué a Newell's propuse como una cuestión esencial la formación de sus recursos humanos. A partir de esta invitación (al congreso) que me hizo Julio Velasco, el entrenador del seleccionado argentino de vóley, propuse que me acompañen personas que trabajan conmigo en el club, Facundo Tabares (director metodológico del área rendimiento), Marcelo Raya (director metodológico del área fútbol) y Héctor Bidoglio (en ese momento coordinador de fútbol juvenil y hoy entrenador de la reserva). En el mes de diciembre habrá otros cuatro entrenadores que irán a Europa para seguir formándose. La apuesta está en tener mejores entrenadores y cada vez más formados.

¿Cómo fue el encuentro

con Pochettino?

Nos dedicó entre cuatro o cinco horas con todo su equipo. Estuvo sumamente interesado en lo que hacemos en Newell's y muy contento de la propuesta que estamos llevando adelante en las inferiores. A partir de diferentes evaluaciones, Tottenham es considerado por la Uefa el club número uno de Europa, por encima de Barcelona, Real Madrid o Bayern Munich. Haber tenido la posibilidad de estar con un entrenador del nivel de Pochettino, que aparte es un referente importante de Newell's, fue la frutilla de un viaje enriquecedor.

¿Es posible trasladar algunas de esas experiencias a un club como Newell's, cuya realidad económica no es óptima?

Hay cuestiones que están asociadas a la sustentabilidad económica y no las podés hacer. Esto lo relaciono principalmente con la infraestructura. Si queremos compararnos con la infraestructura de Barcelona o de Real Madrid, estamos lejos. Pero Betis o Sevilla son clubes muy importantes y Newell's no tiene mucho que envidiarles en cuanto a infraestructura. Los recursos humanos y sus capacidades no tienen que ver con una cuestión económica. Hay cuestiones que pueden ser incorporadas porque dependen de la voluntad, el deseo y el aprendizaje. Newell's tiene un sistema de avanzada. Es vanguardista en este sentido, pero también tiene cosas que debemos incorporar y podemos hacerlo.

Hablaste de la capacitación ¿cuál es el estímulo que puede llegar a tener un entrenador si quizás cobra tarde su salario o el sueldo no es el mejor?

Por supuesto que las cuestiones remunerativas son el reconocimiento del trabajo, pero no creo que sea el motor. El motor es el deseo personal de aplicar lo que se sabe, de tratar de hacer mejores futbolistas a los chicos. Es el denominador común de las personas que trabajan en el deporte. Todos queremos ser reconocidos económicamente a fin de mes y que la institución cumpla con lo que se comprometió. Pero nunca lo hemos puesto por delante del motor de la tarea que tenemos que hacer. Por un lado hay que tener cierta paciencia, entender que la situación económica no es buena. Pero en el club siempre hubo voluntad de pago. Nos moviliza mucho más el deseo de llevar adelante este proyecto y hacer crecer a la institución que lo que puede generar la desilusión del pago atrasado de un salario. Desde ese lugar seguimos apostando a que Newell's algún día vaya a mejorar su situación económica. Pero eso no va a hacer que trabajemos mejor. Trabajamos poniendo todos los días lo máximo que sabemos.

¿Qué es lo más enriquecedor del contacto con referentes

de clubes de Europa?

Todos los clubes tienen un plan institucional acerca de hacia dónde van. A partir de ese plan, puede ser que se cambien los nombres pero no la dirección hacia dónde quiere ir la institución. Esta es una carencia del deporte argentino en general. En el país, un proyecto se reduce a un nombre. De esa manera es más fácil encontrar un responsable. Si no funciona, sacás a esa persona y buscás a otro.

¿Este plan institucional

define un estilo de juego?

No. Indica un camino en general. En definir qué es lo que somos, si somos un club importador o exportador, que apuesta a las divisiones inferiores o que trae a sus principales estrellas de otras instituciones. Por ejemplo, el plan estratégico de Real Madrid es que sus jugadores de inferiores no van a jugar en la primera. Y si alguno llega, es porque realmente se trata de una estrella, como fue Iker Casillas. Barcelona tiene un planteo distinto, más allá de que hoy ha virado un poco en ese sentido. No importa si a un club llegan Berizzo, Pochettino o Sampaoli. Tiene un plan trazado y va por ese camino. Lo que me fortalece es saber que en Newell's vamos por el camino que se debe, a partir de conocer lo que se hace en otros clubes.

En este plan estratégico iniciado en Newell's hace

un año, ¿cuáles son las

señales positivas?

Lo primero a lo que se apunta es al cambio metodológico. Pero este cambio fracasa si no se busca antes un cambio cultural dentro de esta sociedad en la que vivimos, que es Bella Vista. El cambio pasa por una cultura del respeto, la disciplina, la superación. Después se incorpora lo metodológico. Existe un alineamiento en la forma de pensar y trabajar desde reserva hasta Malvinas (infantiles), donde ya vamos a empezar a trabajar. Si presto atención a los resultados, veo resultados muy buenos. Estamos quintos en la tabla general de inferiores de AFA (4ª a 9ª), hay 13 jugadores de divisiones inferiores en los seleccionados argentinos, somos el segundo equipo más goleador del fútbol argentino (contabilizando todas las categoría), la 7ª es la categoría que más goles hizo de los 180 equipos que juegan en el fútbol argentino. Los resultados, que es en los que se fija la gente, están. Pero cuando veo aquello que la mayoría no ve, encuentro que hay un lenguaje común. Cuando das una indicación, para todos significa lo mismo. Ese lenguaje común es parte de la cultura que hablo y es lo que hace crecer a la institución.

Hay algunos juveniles que tuvieron que hacer su irrupción en primera. ¿Llop

te consulta al respecto?

De lo que me encargo es de que la organización funcione correctamente y en cómo vamos a desarrollar las estrategias para que los recursos humanos sean cada vez mejores y para que los jugadores sean mejores. Con Llop tengo contacto, pero cuando hay una necesidad futbolística, para eso él tiene un asistente y hay un coordinador de divisiones inferiores (antes Bidoglio y ahora Garfagnoli). Cada vez que se necesita un jugador o quiere un equipo para hacer fútbol, tiene que seguir los canales que corresponde. Con Llop hablo acerca de como están las divisiones inferiores, cómo es el crecimiento de los jugadores, cómo veo a los entrenadores. Es muy importante respetar los canales de comunicación. Por eso creo que empiezan a haber jugadores de divisiones inferiores en primera división, porque eso está ordenado. Ojalá continúe de ese modo y que Llop diga que se le ofrecen jugadores de inferiores que están a la altura de primera división. Si eso sucede, Newell's va a ir tomando el camino que lo ha representado durante toda su historia.

¿Cómo repercuten en inferiores los resultados que no se dan en primera?, ¿hay margen de mantener a los juveniles ajenos a eso?

No podés estar exento de los resultados. A nosotros nos contratan para formar jugadores y a los entrenador de primera para que el equipo gane. Por supuesto que si Newell's gana y le va bien, hay un contexto externo de mayor tranquilidad. Cuando Newell's no gana, hay más ruido afuera. Pero nosotros tenemos que seguir siendo conscientes de que hay que seguir trabajando en la formación de chicos, que lleguen a primera jugadores con más recursos, con más preparación y más formación.



El perfil de Garfagnoli para convertirse en el coordinador



Héctor Bidoglio dejó el puesto de coordinador de inferiores para ser el entrenador de la reserva.

¿Esto indica que pasás a tener una injerencia absoluta desde la reserva hacia abajo?

Sí. Por supuesto que esto no es un patriarcado. No se hace lo que yo digo. Lo hablo con mi grupo. Me gusta mucho dialogar con aquellas personas que tienen algo importante para poder aportar. Cuando Bidoglio me dio el okey para venir a trabajar al club como coordinador me dijo que algún día le gustaría ser entrenador. En el momento en que Juan Pablo Vojvoda comunica que se va, ya tenía definido a Bidoglio y me puse a pensar qué perfil me gustaría que tenga un coordinador de las divisiones inferiores de Newell's. Y consideraba que el mismo debía estar asociado al tipo de jugador que Newell's quiere desarrollar. Nosotros queremos jugadores que tengan la valentía de jugar de local y de ganar de visitante, futbolistas que no quieran jugar en primera división sino que quieran salir campeones con Newell's, que ganen clásicos, que quieran jugar copas internacionales. Ese es el perfil que queremos. Y eso es todo lo que tiene Garfagnoli (entrenador de la 4ª de AFA). Qué imagen mejor que la de él. La comisión directiva no me sugirió nada y me apoyó en esta decisión. Cuando se lo manifesté a Fabián se sorprendió de esta posibilidad de dejar de ser entrenador para convertirse en coordinador. Le dije que esto que le ofrecía era un paso adelante y que era por todo lo que dije antes, que él es una figura importante que los chicos debían tener presente . Me pidió pensarlo y una

vez que lo procesó se dio cuenta que la propuesta era algo bueno, no sólo para él sino para Newell's. Garfagnoli va a terminar los tres partidos que le corresponden en 4ª de AFA haciendo una doble tarea, así como Bidoglio va a continuar realizando un acompañamiento en esta etapa

de transición para ayudarlo.



La aparición de Cabrera



Enzo Cabrera apareció en primera con 17 años,

¿es posible que asimile semejante salto?

Creo que sí. Enzo es un chico que tiene una personalidad que demostró siendo capitán de 5ª división. Lo que se empieza a ver en primera división es lo que ya se veía de Enzo, un jugador muy encarador, que juega muy bien el uno contra uno, que puede jugar por afuera o por dentro, que interpreta perfectamente bien el juego. Con 17 años demostró que está a la altura. Después le tocará en algunos partidos ser suplente y en otros entrar o ser titular. En ese momentos en que juegue tiene que empezar a ganarse ese lugar, con la calidad que nos mostró mientras estuvo en inferiores. Por supuesto que no es común que un chico de 17 años debute en primera. Evidentemente Llop vio en él lo que nosotros veíamos en divisiones inferiores. Esperemos que Enzo sea el camino para que más chicos de inferiores puedan integrar el plantel de primera división. Pero no solamente que debuten en primera. Cabrera ya lo hizo y ahora tiene que consolidarse. Y Cabrera, como muchos, no tienen que tener el deseo de jugar en primera. Los jugadores tienen que tener el deseo de salir campeones con Newell's. Porque si salen campeones con Newell's está implícito que jugaron en primera. Ahora si el único deseo es jugar en primera división, pareciera que Newell's les tiene que prestar la camiseta para que ellos hagan su carrera. El deseo tiene que estar en la trascendencia. Estoy seguro que Enzo, como todos los chicos que están, quieren salir campeones con Newell's. Tenemos que ir desarrollando con esos chicos la personalidad para que tengan un sueño muy alto y para que el convencimiento del chico no sea sólo debutar en primera. Si Enzo debuta en primera y con eso ya es suficiente, no habremos cumplido nuestra misión.