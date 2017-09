"Venimos a ganar, no a ver qué pasa"

Cuando en una alocución se repite varias veces la misma frase significa que hay una idea que deambula de manera constante por la cabeza. ¿Cómo puede jugar Central hoy ante Boca? ¿Qué tipo de partido puede plantear el equipo de Paolo Montero? Las palabras "dientes apretados" que se le escuchó decir a Fernando Tobio en más de una ocasión hablan por sí solas.

"Nos vamos a encontrar con un equipo bien organizado. Sabemos que Boca está pasando un buen momento, los números lo demuestran. Será un partido abierto, lindo para jugar y será una oportunidad linda para nosotros de reponernos después de la derrota contra Banfield. Tenemos que tratar de pensar en nuestro equipo", apuntó el defensor de pasado en el xeneize y que el pasado domingo jugó su primer partido con la camiseta canalla.

¿Cuál es el partido más inteligente que tiene que hacer? Tobio encontró rápidas respuestas. "Pensando en ganar", tiró. Y agregó: "Tenemos que tener la cabeza puesta en eso porque a eso vinimos. Es una final y la vamos a jugar con los dientes apretados. Estamos con confianza pese a la derrota del fin de semana. Tenemos fe en pasar de ronda".

El zaguero apuntó: "Vinimos a ganar, no a ver qué pasa ni cómo juega el rival. Saldremos a atacar, con las precauciones del caso porque entendemos del poderío de Boca".

Había una consulta obligada: cómo asimiló el grupo la derrota con Banfield. "Fue difícil, sobre todo porque se dio de local, pero eso no nos va a quitar confianza para esta final. Este es un torneo aparte y si salimos a jugar pensando en el pasado no nos va a beneficiar", expresó Tobio, quien no quiso entrar en detalles sobre la idea de una posible salida de Montero en caso de un mal resultado. "El trabajo del cuerpo técnico lo apoyamos porque el grupo está junto y todos pensamos en positivo. No nos ponemos a pensar en qué pasaría si perdemos", dijo.

¿Fueron días de más charlas de lo habitual?

No. Sí hicimos mucha autocrítica y nos tienen que servir de experiencia. Lo de Banfield fue un golpe duro pero de esas cosas también se aprenden. Todo lo charlado nos ayudará a tomar ahora otro tipo de precauciones.

¿Qué tan cerca del ideal deben jugar para dar el golpe?

Tendremos que estar cerca del mejor Central, que es lo que buscamos todos los partidos. En los 90 minutos tendremos que estar enfocados en nuestro trabajo.

¿Cómo estás vos físicamente?

Diez puntos. En el partido que me tocó estar me sentí muy bien. Si bien el nivel colectivo no fue lo que todos esperábamos pero en lo personal quedé conforme.