¿Valenzuela sería vendido?

Milton Valenzuela estuvo a punto de emigrar a España, pero el pago se demoró y Newell's decidió no transferirlo luego de que sus actuaciones en primera dejara satisfecho a los rojinegros. Y la comisión directiva determinó no transferirlo. Pero ahora llegó "una oferta muy importante que será analizada", le confesaron a este diario, aunque por el momento no trascendió desde qué lugar.

Newell's necesita vender para afrontar diversos compromisos económicos. Una opción era (o es) Nehuén Paz, aunque no hubo nada concreto. Ahora, de acuerdo a lo que dicen desde la entidad leprosa, "hay un interés importante que será evaluado".

En principio, la idea en Ñuls es retenerlo, aunque todo dependerá del ofrecimiento que llegue. ¿Arranca una nueva historia?