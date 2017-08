Valenzuela, el pibe que está en la vidriera leprosa para conseguir dinero

Newell's tendrá una semana decisiva en varios frentes. En la recta final de lo que será el estreno oficial del lunes 28 de agosto recibiendo a Unión en el Coloso, la dirigencia leprosa trabaja contrarreloj para poner los papeles en regla con el objetivo de poder afrontar el debut con absoluta normalidad. Por un lado, deberá resolver el futuro de Milton Valenzuela, jugador que hoy reparte el interés entre San Lorenzo y Racing y es factible que en los próximos días pueda definirse su transferencia. La premura por vender al promisorio marcador de punta responde a que el club del Parque necesita dinero líquido para afrontar el atraso salarial que mantiene con Agremiados, en pos de lograr lo antes posible el "libre deuda" para poder habilitar a los refuerzos en tiempo y forma.

San Lorenzo y Racing hoy se disputan cabeza a cabeza los servicios de Valenzuela. Si bien aún las propuestas son informales, la realidad es que ambos clubes les manifestaron a la dirigencia leprosa la seria voluntad de sumar al juvenil. Es más, el Ciclón deslizó una propuesta de 1.200.000 dólares por el 60 por ciento del pase de Valenzuela, que sacando los impuestos significarían 900.000 dólares netos para la entidad del Parque.

Mientras que Racing también acercará un nuevo ofrecimiento concreto, ya que está muy interesado en contratar al defensor de la cantera de Bella Vista. Hace aproximadamente un mes desde Avellaneda ofertaron 900 mil dólares por el 60 por ciento del pase. Pero luego, con el paso de los días, la propuesta racinguista fue de 550 mil dólares por el 60 por ciento. Y ahora habrá que ver si hay una oferta más seductora desde el club albiceleste.

Entre estos dos clubes estaría el futuro de Valenzuela, un jugador que constituye uno de proyectos más importantes que hay en Newell's. Sin embargo, una de las condiciones que pondría la dirigencia en el traspaso es que el marcador de punta permanezca seis meses o un año en el Parque. Hoy es el lateral titular del equipo que está preparando Juan Manuel Llop.

Valenzuela participó este año del Mundial Sub 20 en Corea del Sur y en esta pretemporada se adueñó del lateral izquierdo de la defensa a partir de la llegada de Juan Manuel Llop. Pero está claro que la necesidad leprosa de conseguir dinero genera que haya grandes chances de que sea transferido. Al ser un defensor zurdo, de buena técnica y con un panorama claro para sumarse al ataque, hoy concita la atención de dos equipos grandes de Buenos Aires como San Lorenzo y Racing. También será muy importante el okey del jugador y de su círculo íntimo.

Valenzuela ocupa hoy el lugar que siempre quiso, que es "jugar en la primera de Newell's", según le confiaron a Ovación desde su círculo íntimo. "Está abocado de lleno a Newell's, tiene la cabeza acá y su sueño es jugar en este club", confiaron.

La definición del futuro de Valenzuela va de la mano con el apremio que tiene Newell's por hacerse de dinero para solucionar la deuda con Agremiados. El viernes se reunieron el presidente Eduardo Bermúdez y el secretario gremial Sergio Marchi, y desde la dirigencia leprosa fueron muy optimistas por la buena predisposición que hubo de ambas partes para encontrar en los próximos días un punto de acuerdo.

La deuda que reclama Agremiados rondaría los 20 millones de pesos y Newell's ya resolvió la mitad de ese monto. Por lo que aún le falta hacerse de aproximadamente la mitad de la deuda original. La premura por ponerse al día responde a que el miércoles 23 de agosto es la fecha estipulada para que los clubes tengan el libre deuda con sus jugadores hasta el 30 de junio inclusive para arrancar con normalidad la Superliga. Caso contrario se exigirían sanciones como postergación de partidos o la mucho menos probable quita de puntos.

En el Parque siguen las gestiones para conseguir la totalidad del dinero y allí la chance de una venta es lo más factible, siendo el nombre de Milton Valenzuela el gran candidato a emigrar. Aunque desde la dirigencia aseguraron que en caso de que esa venta no se realice igual conseguirán los fondos para saldar el reclamo del plantel.

Las opciones de recambio son Nehuén Paz y Ferroni

La probable venta de Milton Valenzuela no significaría un dolor de cabeza para Juan Manuel Llop, ya que la intención de la dirigencia leprosa es que continúe a préstamo en el club seis meses o un año. Igual en esa posición el DT tiene dos opciones potables para cubrir el lateral izquierdo. Una es el desplazamiento de Nehuén Paz de la zaga al lateral y otra directa es el juvenil Leonel Ferroni. Hoy las bandas de la defensa del equipo del Chocho tienen dueños y son José San Román en la derecha y Valenzuela en el carril contrario. Justamente San Román anotó dos goles en lo que va de la pretemporada (Belgrano y Talleres) y se no nota cada vez más afianzado. Mientras que Valenzuela se ganó un lugar en base al despliegue para marcar y doblegarse en ataque.Otro juvenil irá a la selecciónAyer hubo otra buena noticia para las inferiores leprosas. Es que el juvenil Marcelo Eggel fue incluido en la lista de la selección argentina Sub 20 que dirige el rosarino Sebastián Beccacece y de esta manera ascendieron a seis los convocados de la cantera rojinegra.Ya habían sido citados Alan Luque, Juan Manuel Requena, Aníbal Moreno, Brian Gambarte y Juan Pablo Freytes. Todos entrenarán en el predio de Ezeiza a partir de mañana y lo harán hasta el 4 de septiembre, ya que actuarán de sparring de la selección mayor que conduce el casildense Jorge Sampaoli, que jugará dos partidos de eliminatorias ante Uruguay y Venezuela.La idea del cuerpo técnico es que este grupo trabaje con miras al Sudamericano de 2019 de la categoría y a los compromisos amistosos, a confirmar, en 2018.