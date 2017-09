Uno por poco, otro por mucho

En la Bombonera, en el corazón del parque Independencia, se disputó la primera fecha del Final Four de los M19, jornada en la que el local Atlético del Rosario y Gimnasia y Esgrima picaron en punta al vencer a Jockey Club Venado Tuerto y Duendes respectivamente.

En el torneo se evidenció una notoria paridad entre los finalistas por eso la ajustada victoria por un punto (13-12) de Plaza ante el conjunto venadense, en un partido que pudo ser para cualquiera, no sorprendió a nadie. La que sí fue llamativa fue la paliza que le propinó Gimnasia a Duendes por 39-7, en un partido donde el dueño de casa casi no tuvo fisuras.

En el primer acto estuvieron frente a frente Plaza y el Jockey venadense, quienes jugaron un partidazo, bien movidito, de situaciones cambiantes, que solo estuvo empañado por la flojísima actuación del árbitro Ferreyra, quien cometió algunos errores que en la cuenta final perjudicó al conjunto del sudoeste provincial.

Atlético del Rosario apeló a su oficio para ganar en esta primera jornada, aunque para hacerlo tuvo que transpirar bastante la camiseta. No le sobró nada. Es que el conjunto azulgrana mostró mucha ambición para ir al frente, inclusive salió jugando desde su propio ingoal con total desparpajo. Atacó por todos lados, tratando generalmente de abrir la cancha, un juego que si enfrente no encuentra una sólida defensa puede hacer un desastre. De hecho el Jockey llegó dos veces al try y Atlético sólo una para cerrar un primer tiempo 12-10.

En el complemento sólo un penal favorable a Plaza modificó el tanteador, pero la acciones siguieron siendo muy parejas y el marcador incierto hasta el final.

Y si la paridad fue el signo distintivo del primer encuentro no lo fue para el segundo. Gimnasia fue el protagonista excluyente de la tarde y se despachó con una goleada. Ganó en todos los sectores de la cancha y con un juego sencillo y prolijo aniquiló a un Duendes desconocido que nunca pudo entrar en sintonía y llegó al try del honor con más amor propio que con juego.