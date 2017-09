Unión goleó a Defensa y Justicai y se da el gusto de ser líder por un rato

Un triunfazo por 3 a 1 en su visita a Defensa y Justicia le permitió a Unión llegar como único líder al domingo, ya que hoy tres equipos pueden superarlo (Boca, River y Vélez) y otro alcanzarlo (Racing). Y se quedó mirando a todos desde arriba porque en el último partido de ayer Independiente no pudo con Lanús, al punto de perder en la última jugada con un gol de penal convertido nada menos que por un ex (Germán Denis). Mientras que San Lorenzo venció por 1-0 a Arsenal y Belgrano se lo dio vuelta a Argentinos Juniors para quedarse con un 2 a 1.

Los tatengues tuvieron una gran tarde en Florencio Varela, donde de arranque se puso dos goles arriba (a los 17' Soldano definió cara a cara con el arquero y a los 23' Lucas Gamba, de volea con cara interna y a la carrera, junto al poste derecho) y si bien el local descontó antes de la media hora (Ciro Rius a los 27'), volvió a aparecer Franco Soldano para asegurar la victoria con el 3-1, con un derechazo para aprovechar un centro de Gamba.

En Avellaneda, Independiente tenía la chance de alcanzar la misma posición en caso de ganar. Lo buscó pero no pudo vulnerar a Lanús, que en el cierre se encontró con la chance de un penal, mediante un contraataque luego de un córner favorable al Diablo, en el que se escapó el Laucha Acosta. Y Denis lo concretó con un remate fuerte que no pudo retener el arquero Campaña.

Más temprano, en el Nuevo Gasómetro, a San Lorenzo le costó quebrar el cero frente a Arsenal, lo que consiguió recién en la segunda parte con un cabezazo bárbaro de Senesi para conectar un córner lanzado por Alexis Castro.

Y a primera hora, el Argentinos Juniors dirigido por Alfredo Berti arrancó bien, en ventaja con gol de Nicolás González (17'), pero no la pudo sostener en esa etapa por la igualdad de Epifanio García (33') y lo perdió cuando Lema en el inicio del complemento con un cabezazo que no pudo detener el ex arquero de las inferiores leprosas Maximiliano Cavallotti.