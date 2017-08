Aunque ella intente el perfil bajo, no logra el anonimato. Y los por qué son una obviedad. Por eso, a nadie que mire la lista de buena fe de San Luis en el Campeonato Argentino o se acerque a ver un partido de las puntanas le pasa desapercibida la presencia de Soledad García. La delantera cordobesa que brilló en Las Leonas y fue parte de esa camada histórica, juega para otra provincia, en la que se radicó hace unos años, y hoy enfrentará justamente al seleccionado del Litoral, por la segunda fecha. Sole, considerada por muchos la mejor jugadora que dio Argentina después de Luciana Aymar, vuelve a un torneo de este tipo a los 36 años. En un mano a mano con Ovación dijo que "todos los que estamos acá compartimos sueños con el hockey y una se reencuentra con la esencia". Hoy en la cancha, además, tendrá enfrente a Agustina Bouza, la capitana de Litoral, con quien compartió la delantera de Las Leonas, por ejemplo, en el Mundial de Madrid 2006.

Muchos se llevaron la sorpresa al verte, ¿qué te trajo por acá? ¿Fueron muchos años sin Campeonatos Argentinos, no?

La verdad es que hacía muchísimo que no lo jugaba, no me puse a pensar cuánto tiempo pasó. La última vez fue con Córdoba, esta es la primera ocasión en la que juego para otra provincia, así que mis hermanas me dijeron que estaba traicionando. Pero no, sigo jugando por amor al arte. Estoy contenta, disfrutando de volver compartir, de reencontrarme con gente que hace mucho que no veo.

¿Qué fue lo que te motivó a jugarlo?

Me llamaron este año, me habían llamado un par de veces antes y había dicho que no por distintas razones personales y esta vez la idea era tratar de tener un equipo competitivo. Tenemos varias jugadoras de River y dos de Mendoza que claramente pueden hacer que San Luis este en otro nivel. Así que bueno, es un poco la competencia lo que me llama, estoy acostumbrada, me gusta y básicamente fue eso. Y obviamente a mi edad puedo transmitir mucha experiencia, aunque físicamente no estoy como hace unos años (risas) y hacemos un mix con las chicas. Esto también es conocer gente nueva, otras cosas.

Al más alto nivel lo conocés perfecto y quizás haya sido lo que más te gustó pero, ¿jugar un Campeonato Argentino es reencontrarse un poco con la esencia?

Sí, es reencontrarse con uno mismo, con la motivación, con los nervios que aparecen previo al torneo o a un partido, que no te dejan dormir porque uno se ilusiona y sueña con algunas cosas. Hoy en la Zona Campeonato cada uno sueña con algo distinto, algunos salir campeón, otros no descender, y para San Luis, que está en el ascenso sería muy lindo subir. Todos los que estamos acá compartimos sueños con el hockey y uno se reencuentra con la esencia. Lo disfruto porque posiblemente sea mi último torneo, no sé qué va a pasar.

Al primer Argentino seguro lo jugaste muy chiquita (en Las Leonas debutó a los 17 años), ¿te acordás?

Al primero lo jugué con 14, un juvenil, muy chiquitita. Y creo que con 16 ó 17 jugué los primeros mayores. Son todos buenos recuerdos.

Decías que querés transmitirles a tus compañeras un poco de la basta experiencia que tenés, pero también se te acercan a saludarte chicas de otras selecciones, ¿sabés que tu presencia puede ser especial incluso para los rivales?, ¿lo notás así?

Supongo que sí? Es la primera vez también que juego un torneo de ascenso, entonces mucho no conozco a algunas provincias, por ahí las chicas de San Luis la tienen clarísima, conozco a los otros, a los que enfrentaba cuando jugaba para Córdoba. Pero es lindo conocer gente nueva, o ver gente que alguna vez viste en algún lado, tengo buena memoria y me acuerdo bastante de todo. Es bueno encontrarse con gente que no ves hace mucho. Siempre terminamos hablando de hockey, eso es lo más lindo.

En la previa del torneo, en la foto de los capitanes en el Monumento a Güemes te saludaste y estuviste charlando con Agustina Bouza, la capitana de Litoral, ex compañera tuya en Las Leonas?

Estuvimos juntas en Mundial 2006 seguro y jugamos más, algún Champions Trophy o Panamericano. Con la arquera de San Luis, que también estuvo en el seleccionado pensábamos en estos días qué habíamos jugado con Agustina. Hace dos años la vi cuando se hizo el Argentino en Rosario, que fui a mirarlo y también charlamos. Hay buenos recuerdos porque somos del interior y por ende convivíamos en Buenos Aires y pasábamos mucho tiempo juntas. Es como que uno se vuelve a reencontrar con todo eso.

¿De adentro de la cancha con ella recordás algo especialmente?

¡No, siempre bien! Al ser ella también delantera y yo más grande cuando ella empezó en el seleccionado sentía que tenía una responsabilidad y por ahí intentaba transmitirle cosas. Siempre bien, aunque habría que preguntarle a ella. Por ahí se acuerda de otras cosas (risas). Los recuerdos con ella son muy buenos.

Y la vas a enfrentar (hoy), ¿qué sabés de Litoral?

Tengo entendido que en la zona es el partido más difícil, obviamente cuando leí "Litoral" en el fixture pensé que "a este sí realmente lo conozco". Va a ser un partido lindo. Para nosotras todos los partidos van a ser paso a paso pero es histórico que Litoral haya descendido (en 2016) así que también es como una sorpresa. Lo importante es jugarlo y seguramente habrá alguien más con quien me encuentre, así que ya veremos.