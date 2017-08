Una plaza de ilusiones

Atlético del Rosario venció a Jockey y se metió en el Final Four, instancia en la que peleará el cetro con Duendes, GER y Jockey VT

La del fin de semana no fue una jornada más en los campeonatos juveniles organizados por la Unión de Rugby de Rosario. Algunos equipos alcanzaron la clasificación al Final Four y otros vieron como ese sueño quedó por el camino. En el caso del torneo M19, Atlético del Rosario consiguió el objetivo y postergó el de Jockey Club tras superarlo 30-19, en un partido intenso disputado en la cancha principal de las Cuatro Hectáreas.

El verdiblanco necesitaba ganar para tener alguna chance de entrar en la etapa final y salió decidido a cumplir con su meta. Arrancó jugando en ataque, metiendo mucha posesión y quizás hasta con cierto exceso de confianza (tuvo un penal desde una posición factible y prefirió ir a jugar al line). Insistió y abrió el marcador con un try de Gianni Modestini.

Pero la conquista despertó a la visita, que con el correr de los minutos se fue haciendo de la pelota y con ella a plasmar su juego. Primero equilibró la balanza y después fue por más. Con un juego sencillo y efectivo siguió sumando. Limpiaba mejor los rucks y los backs tuvieron pelotas de calidad para hacer su trabajo. Así Felipe Friggeri y Tobías Coronado dijeron presente en el ingoal rival y Plaza siguió estirando la cuenta. Lo más deficitario de su juego fue el line, donde perdió muchas pelotas (generalmente por tirarla a la cola) y se complicó solo.

No obstante, Jockey haciendo lo suyo se mantuvo a tiro y con el try de Nicanor Minoldo, casi sobre el final del parcial, abrió cierta incertidumbre a lo que podía pasar en el complemento. La primera media hora fue una lucha sin cuartel. El marcador adverso obligó a Jockey a salir a quemar las naves, y empezó a alimentar algún sueño con el try de Emilio Bollea, a los 25', con el que se ponía 19-20 abajo.

Pero la alegría le duro poco. Cinco minutos después Lorenzo Parolín llegó al try tras una muy buena jugada colectiva y con él, Atlético consiguió el punto bonus con el que ya se aseguraba estar en la final. Más relajado controló las acciones, sumó un nuevo penal con el pie de Franco Mantero y le bajó el telón al partido.

Con esta victoria de Atlético, sumada a la que consiguió Jockey de Venado Tuerto ante Universitario (33-21), quedaron definidos los cuatro equipos que pelearan por el cetro: Atlético del Rosario, Gimnasia, Duendes y Jockey de Venado Tuerto. Los cruces y las sedes de las finales se conocerán en una semana tras disputarse la 5ª y última fecha de la zona Campeonato y quede definida la tabla de posiciones.