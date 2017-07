Las imágenes muestran cómo Celina dialoga con un familiar quien le pregunta si va a ir a la cancha a ver a Newell's.

La respuesta de la nena no se hizo esperar: "No, porque no va a estar Maxi. El se fue porque parece que no le pagan. ¿Pero viste que yo estaba ahorrando la plata para ir a Disney? Bueno, se la voy a dar a él porque él se fue y quiero que se quede. ¿Y por qué no va a querer mis monedas?".

Mientras saca monedas y billetes de su alcancía, Celina sueña en voz alta con que Maxi acepte su oferta económica y recapacite.