Una a favor y una en contra

Los pragmáticos puros de acá lamentarán el fallo del Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS, en su sigla en francés), que no le devolvió a Bolivia los puntos que ganó en la cancha ante Chile (0-0), sobre todo, y Perú (2-0) en la primera rueda. El fallo de la Fifa de noviembre de 2016, que le dio por ganado a esas selecciones sus compromisos ante los del Altiplano por 3 a 0, por la mala inclusión del volante Nelson Cabrera, se mantuvo y así todo quedó como era entonces: con los trasandinos 4º y en zona de clasificación directa al Mundial, y con Argentina 5ª. Pero para la selección ahora conducida por Jorge Sampaoli, no hay mal que por bien no venga. Ya en mayo había recibido el enorme beneficio de la anulación de la sanción a Lionel Messi y si ahora también era favorecido, quedaba señalado de ganar su lugar en los escritorios, como se expresó en la nota adjunta de julio: "Los Beneficios tienen su costo". Una y una para el inicio en serio de este ciclo. Y al final, nada mal. Si había que elegir, el primer dictamen fue el mejor de los dos. La clasificación está enmarañada igual y a Leo se lo precisaba en la cancha.

Por supuesto, en Chile se festejó el fallo del TAS que desestimó el argumento de Bolivia, sobre que las protestas por la probada mala inclusión de Cabrera debieron hacerse una hora después de los partidos como estipulaba el artículo 15º, inciso 3, del reglamento de la Copa del Mundo Rusia 2018. El tribunal usó en cambio los artículos 42º y 108º, pero del Código Disciplinario de la Fifa. El primero, en su apartado 1º, dice que "las infracciones cometidas durante un partido prescriben a los dos años". El otro afirma que la Fifa puede intervenir de oficio cuando detecta una infracción que no hayan advertido los jueces de un partido.

Así las cosas, en el plantel de Juan Antonio Pizzi se celebró en la previa al partido con Paraguay, mientras que Marcelo Martins, el 9 boliviano, expresó con bronca que saldrán con todo a ganarle mañana en Lima a Perú, justo el rival que le quitó 3 de los 4 puntos que obtuvieron en la cancha. En Chile además se mofaron de los diarios La Nación y Clarín, que hace apenas unos días titularon que el fallo del TAS era un hecho y que favorecería a Bolivia y, por supuesto, a Argentina.

A su vez, las palabras del presidente de la AFA, Claudio Tapia, a principios de este mes, quedaron en saco roto: "El fallo (a favor) sería un hecho de justicia y transparencia". ¿Opinará ahora que el TAS no obró con justicia y transparencia? Más allá de eso, Sampaoli tiene a Messi y es lo más relevante. Una a favor y una en contra. Y en el balance, no hay dudas de que Argentina salió ganando.