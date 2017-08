Un torneo en cuatro días locos

El Campeonato Argentino de mayores que arrancará hoy tendrá un ritmo frenético, porque no sólo se jugará en ambas ramas sino que además este año se disputará al mismo tiempo el ascenso. En este sentido Litoral, en varones, integrará la zona B y debutará esta tarde, a las 14.15, ante San Juan.

Por su parte las chicas, que buscarán subir de categoría, se enfrentarán a las 11.30 a Neuquén, también por la zona B de su respectiva competencia. En total son 40 los equipos que participarán en ambas competencias, con calendarios de encuentroos cargadísimos, disputándose en cinco canchas: las dos de Popeye, más la de Jockey, Tigres y Gimnasia y Tiro.

En la élite jugarán ocho equipos dispuestos en dos zonas, con dos descensos en juego. Mientras que en el ascenso 13 lo harán en damas (4 zonas) y 11 en varones (4 zonas). Los finalistas subirán la categoría.

Jueves y viernes serán días de fase de grupos y el sábado ya los cruces para ir en busca de los puestos definitivos.

El año pasado, en Tucumán, los varones del Litoral se colgaron la medalla de bronce, mientras que las chicas terminaron descendidas.

La presente edición, además, se ve jerarquizada por la inédita cantidad de Leonas, Leones, ex Leonas, ex Leones y seleccionados juniors. La mayoría milita para Buenos Aires, el rival a vencer por todos y campeón vigente. Sin embargo, hay muchas otras selecciones con ases en las mangas. Cada uno con su joyita.