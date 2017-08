Un torneo con crédito y televisado

La comunidad del rugby regional copó ayer el Banco Municipal. Es que se lanzó en el salón auditorio de la entidad la XVIII edición del Torneo Regional del Litoral (TRL), certamen que reúne a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos y que esta vez contará con la particularidad de ser televisado en vivo y en directo por 5RTV, el canal de esta provincia. Cada jugada se podrá ver en el canal 32 de Cablevisión Digital, en el 8 de Cablehogar, 22 de Cablehogar Digital y desde todo el mundo a través de la página www.5rtv.com.ar.

Cada sábado, desde las 15.30 y con una producción íntegramente santafesina, se transmitirá el principal encuentro de primera o segunda división, incluidas las finales del TRL, tanto por el campeonato como los ascensos. Así lo explicó el director del canal, Guillermo Acrich. "Mostrar la vida de los santafesinos a través del deporte es sólo una parte del trabajo que haremos entre todos, aprenderemos entre todos", señaló.

Este sábado, primera fecha, la cámara cubrirá el clásico entre Santa Fe Rugby Club y CRAI, en Sauce Viejo.

El Regional tiene once equipos que irán tras la corona que ostenta Duendes. En la primera fase los equipos se dividirán en dos zonas de seis clubes cada una. Los primeros cinco de cada zona clasificarán a la Zona Campeonato, mientras que los últimos de cada zona jugarán en la segunda fase en la Zona Reclasificación junto a los seis clubes de segunda división. La zona 1 estará integrada por Duendes, Jockey, GER, Provincial, Tilcara y Universitario SF. La zona 2, en tanto, la conforman Crai, Old Resian, Santa Fe Rugby, Universitario, Estudiantes y Paraná Rowing. Según el fixture en la primera fecha se medirán: Gimnasia y Esgrima (R) v. Tilcara, Universitario (SF) v. Duendes, Provincial v. Jockey Club, Santa Fe Rugby v. CRAI, Paraná Rowing v. Old Resian y Estudiantes vs Universitario.

Por el torneo de segunda división se medirán Círculo Rafaelino v. Los Caranchos, Los Pampas v. Logaritmo, Charoga v. La Salle.

El lanzamiento sirvió para presentar la Copa Banco Municipal que estará en juego y también para comunicar la continuidad de la entidad bancaria como principal espónsor, por cuarto año, de la URR.

Estuvieron presentes el presidente de la Unión de Rugby Rosario, Pablo Cárcamo, quien rescató que esta será "la única unión del interior del país televisada" y resaltó el crecimiento de este deporte en los últimos años en la región. "En nuestra unión hubo récord de jugadores el año pasado (más de 3.550 entre mayores y juveniles y más de 4 mil infantiles)".

El presidente de la Unión de Santafesina, Jorge Bruzzone, no dudó en remarcar que esta región tiene la mejor "calidad y cantidad de jugadores del país" después de la unión de Buenos Aires.

Y el presidente del TRL, Javier Escalante, no descartó el crecimiento de este torneo de interuniones litoraleño (tal vez incorporando a Córdoba en un futuro), pero subrayó la impronta local ganada tras 17 años de esfuerzo.

También sumó sus palabras el vicepresidente del banco, Eduardo Varela, y dijo que es un objetivo de la entidad, promocionar todo el deporte en la ciudad y la provincia. Y llamó para posar junto a la copa en disputa a todos los capitanes de los equipos participantes.