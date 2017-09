Un millón de pesos a Caruso

Se conocieron ayer las cifras oficiales de lo que Newell's deberá abonarle a su ex técnico Ricardo Caruso Lombardi: una deuda de $1.009.625. La Justicia le reconoció un monto de 325.000 dólares, aunque al cambio de aquella época (3,045 pesos). Obviamente, el hoy DT de Tigre no está de acuerdo con la cotización: "No es lógico que se me pague con un dólar de hace nueve años", dijo en declaraciones a Radio Dos.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario ratificó el fallo de primera instancia (2015), pero no le dio el sí a un reclamo adicional por 335.720 pesos, al ex DT leproso de 2008, bajo la presidencia de López.

Caruso también rechazó la intención de que ese monto se pague en cuatro cuotas: "Sería como comprar una Coca", bromeó a la par que recordó que Eduardo Bermúdez en su momento le prometió pagarle la deuda "con un dólar a $10", pero que luego "sus abogados no me atendieron más el teléfono".

Por otro lado, Caruso Lombardi deberá pagarle al ex árbitro rosarino Saúl Laverni $53.600 en un falló que salió ayer correspondiente a una demanda por los insultos que le propinó en un partido de 2013, cuando dirigía a Argentinos Juniors (perdió 3-1 con Belgrano).