Un milagro de De Dios

Un verdadero milagro de De Dios. El afamado abogado español, especialista en derecho deportivo y contratado por la AFA, logró lo que muy pocos creían: sacarle toda la sanción a Lionel Messi en apenas 24 horas. A la misma velocidad con que lo suspendió la Comisión de Disciplina con 4 fechas horas antes de que Argentina enfrente a Bolivia, la Comisión de Apelaciones de la Fifa anuló esa decisión después de consultarlo apenas una vez con la almohada. El letrado y sus acompañantes, Ariel Reck y Andrés Urich, hicieron el descargo en Zúrich el jueves y ayer hasta ellos mismos se sorprendieron con la velocidad de la resolución que aguardaban para la semana próxima. Música para sus oídos, como para la ex integrante de la Comisión Normalizadora del fútbol argentino y actual de la Comisión de Federaciones de la Fifa, Carolina Cristinziano, que también participó en el armado de la defensa (ver página 4). Bronca entre uruguayos y chilenos, sobre todo (ver página 6). Alegría inmensa en la nueva AFA de Chiqui Tapia y hasta de Diego Armando Maradona. Espaldarazo hacia Rusia 2018 antes de la llegada de Jorge Sampaoli cuando la ilusión se zarandeaba.

No hubo una rebaja de la condena como los abogados esperaban, sino una anulación completa de la sentencia. Un triunfo total, visto desde el lado argentino por supuesto. No hubo que esperar nada, además. Y la estrategia legal debe decirse que fue estupenda más allá de las suspicacias que se tejieron (y que se seguirán tejiendo) en cuanto a si hubo motivaciones políticas en la decisión de la Fifa y los cuestionamientos hacia por qué el obvio insulto de Messi al asistente brasileño no fue al cabo castigado. Antes que nada, se mantuvo en estricto secreto. La especulación era que la defensa apuntaba a cambiar el artículo 57º por el 49º, para reducir la pena. Los más optimistas se hubieran quedado chochos si de 4 jornadas se bajaba a 2. Pero el argumento fue otro y De Dios y los suyos fueron muy astutos.

Cuando fue sancionado el 28 de marzo, horas antes de Bolivia-Argentina, la Comisión Disciplinaria se basó en los artículos 108 (el derecho a actuar de oficio ante cualquier infracción disciplinaria), el 77a (sancionar las faltas no advertidas por los oficiales del partido) y el 57 (ofensas al honor y la deportividad). Y la defensa de Messi refutó el 77a y la Comisión de Apelaciones atendió el reclamo y echó por tierra la sanción.

En su informe emitido ayer, cuestionó precisamente la aplicabilidad de ese artículo en vista de que se refiere a faltas "no advertidas" por el asistente, algo que claramente no pasó. El insulto de Messi fue perfectamente observado por el brasileño y la defensa argumentó que llevaba varios partidos dirigidos a equipos de habla hispana como para desconocer los términos del lenguaje del rosarino. La resolución de la Comisión de Apelaciones fue al hueso sobre que directamente la Comisión Disciplinaria no debió haber actuado de oficio.

Este caso abrirá seguramente un gran debate jurídico, porque el insulto de Messi claramente existió, fue advertido por la víctima y, al no ser informado, impide actuar de oficio. De hecho, al rosarino se le sacó toda la sanción, inclusive puede darse la discusión sobre si el 0-2 ante Bolivia no debiera jugarse de nuevo y su agresión verbal no tuvo ningún castigo, lo cual crea un mal antecedente.

Pero esos dimes y diretes poco le importaron seguramente a un exultante Chiqui Tapia, que metió un gol de media cancha. A Messi lo sancionaron un día antes de que asumiera en la AFA y hoy su gestión, con la contratación de De Dios Crespo, logró sacarle la suspensión. También Diego Maradona debe haber descorchado champán. En Bolivia el encargado directivo de la selección nacional era Marcelo Tinelli y ahí el Diez amenazó con renunciar a la Fifa como embajador de esa entidad. Y con el conductor televisivo la Pulga fue castigado con 4 fechas y ahora que se fue se las borraron de un plumazo.

Una gran noticia para el fútbol argentino, quizás una vergüenza para el resto del mundo. Este nuevo fallo sentará un antes y un después. Pero gracias al milagro de De Dios será con Messi en la cancha hasta el final de las eliminatorias.