Un jugador sacrificado y de toda la cancha

El Colo es un jugador que en lo táctico es sumamente generoso por los recorridos que suele realizar, cualquiera sea el partido. Tiene mucha capacidad física, aeróbica y muscular. Cuenta con la particularidad de que por sus características no sólo defiende, sino que además tiene mucha llegada al gol. Es de esos futbolistas que no tiene una posición fija dentro de la cancha, sino que necesita desdoblarse en todo momento. Me consta que entrenando es un animal y por tal motivo así juega. Y una particularidad que no resulta un dato menor, más el club y la ciudad a la que fue a jugar: es un jugador de clásicos.

Sebastián Abreu

(Ex compañero de Romero en Nacional)