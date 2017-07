Un juego de manos: la continuidad del Ruso Rodríguez sigue complicada

La continuidad del Ruso Rodríguez sigue complicada. Si Independiente no afloja en sus pretensiones económicas, desde el lunes la dirigencia canalla buscará otro arquero

La dirigencia canalla no se relajó por más que haya abrochado en poco tiempo a tres jugadores de la talla como Alfonso Parot, Fernando Zampedri y Santiago Romero, quien se sumará pasado mañana luego de jugar la final con Nacional de Montevideo. Ahora tratará de acercar posiciones con su par de Independiente en pos de comprar la mitad de los derechos de Diego Rodríguez. "Pero si no tenemos consenso, el lunes mismo iremos a la carga por otro arquero", reflejaron sin dudar desde la sede auriazul.

Mientras Fernando Zampedri leía los puntos del contrato que lo terminaría uniendo al club por las próximas cuatro temporadas (ver página 3), desde las oficinas de la sede entraban y salían dirigentes de alto rango como los vices Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni, el secretario Rodolfo Di Pollina y el director deportivo, Mauro Cetto, quien fue pieza clave en las tres contrataciones que se cerraron.

A ese cuadro hay que sumarle que desde otro rincón hacían su aporte el tesorero Roberto Fattal Jaef y el presidente canalla, Raúl Broglia. Se percibía que la comisión intenta satisfacer en todo momento las necesidades del entrenador para entregarle a Paolo Montero un plantel acorde a la ilusión que ya tiene el hincha.

Y el tema del arquero amerita poner énfasis con mucha atención. Hasta el momento, Independiente sigue en su rígida postura de no largar al Ruso por 500 mil dólares como ofertó Central porque considera que ya estaba claro que sólo se iría de nuevo de Avellaneda si depositaba 900 mil dólares.

A eso hay que sumarle que el Rojo quería contar con Zampedri, jugador que terminó en Arroyito. "No creemos que cedan, pero haremos todo como para conseguir al Ruso, tal cual nos pidió el entrenador. Aunque tenemos en claro que si este fin de semana no tenemos respuestas, automáticamente iremos por otro apellido el lunes", garantizaron desde el club cuando Ovación consultó sobre el tema.

Cuando se puso sobre la mesa el nombre de Mauricio Caranta como alternativa al Ruso, un alto dirigente respondió como un acto natural. "No, nos ofrecieron a otros jugadores más. Pero hace rato que Caranta no tiene actividad. No está en carpeta, al menos en estos momentos", deslizaron sin titubear. Por lo tanto, este fin de semana será determinante en el caso Rodríguez.