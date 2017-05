Un inicio de año con molestias

De los siete amistosos que Central jugó en el último receso, Marco Ruben estuvo presente en dos de ellos: el primero, ante Patronato, y el último, frente a Vélez. En el medio hubo otros cinco ensayos (Talleres, Universidad Católica de Chile, Unión, Belgrano y Atlético Paraná) de los que no pudo participar por un problema en el talón, que no lo dejó trabajar como deseaba. Encima, con el torneo ya en marcha tuvo un par de semanas complicadas por un problema personal que lo desenfocaron de algunos entrenamientos y también partidos, justo cuando intentaba encontrar su mejor versión física y futbolística. De no estar suspendido sería titular indiscutido, pero el parate forzado le permitirá apuntarle básicamente a la cuestión física.