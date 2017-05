Un ejemplo opuesto en Italia

En las antípodas de la decisión de Héctor Paletta está la actitud de Daniele Minelli, el árbitro de Cagliari-Pescara en Italia. El ghanés Sulleyman Muntari se quejó repetidas veces de gritos racistas de los hinchas de Cagliari durante el partido y el juez lo amonestó. Muntari se retiró de la cancha en el minuto 90. "¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Quedarme parado y que todo siga así? Eso sería un mal ejemplo. Si los árbitros pararan los partidos, estas cosas no sucederían más", dijo el africano tras el final del encuentro. "Estuvieron haciendo cánticos contra mí desde el comienzo y vi que había algunos niños en el grupo, así que me dirigí a sus padres y les regalé mi camiseta, para poner un buen ejemplo", contó Muntari sobre lo que hizo al final del primer tiempo. "Los gritos siguieron después con otro grupo. Traté de razonar con ellos, pero el árbitro me dijo que debía olvidarme. Fue entonces cuando me disgusté, porque en vez de parar el partido, decidió castigarme", contó entre resignado y enfurecido el ghanés de 32 años. Las autoridades del calcio le dieron 1 fecha a Muntari por la expulsión y no castigaron a Cagliari porque "sólo eran unos 10 aficionados".