Un Déjà vu con ribetes de drama

Argentina y Perú jugaron partidos clave en la historia hacia los mundiales, y en los mundiales. En realidad, la única vez que se enfrentaron por una Copa del Mundo fue precisamente en el país en el 78, en aquel 6-0 increíble que llevó al equipo de César Luis Menotti a la final y del que se habló tanto. El primero de ellos fue el de 1969, cuando Perú clasificó por primera vez a una cita ecuménica, en aquel 2-2 en la Bombonera. El siguiente fue el mencionado y luego vinieron otros dos igual de dramáticos. El nuevo 2-2 de junio del 85, que llevó a la selección de Carlos Salvador Bilardo a México 86 y el 2-1 de 2009, fundamental para que al conjunto de Diego Armando Maradona no quedara en la cuerda floja para la última fecha de las eliminatorias en Montevideo. De aquel 2-2 de Perú ante Argentina en cancha de Boca se dijeron muchas cosas pero no todas. Por ejemplo, a los incaicos les alcanzaba con el empate para ir a México 70, pero al equipo de Adolfo Pedernera no le bastaba el triunfo para clasificar.

En ese entonces, en el grupo que compartía con Bolivia, una victoria lo hubiera dejado a los tres con 4 puntos y no contaba la diferencia de goles, que desfavorecía a los albicelestes. Hubiera debido ir a un nuevo triangular, en estadio neutral y a un solo partido.

Lo mismo en el 2-2 bajo la lluvia en el Monumental del 30 de junio del 85. La igualdad le bastaba a Argentina para clasificar, pero si ganaba Perú como ocurría hasta el minuto 80 cuando Ricardo Gareca empató, no quedaba afuera del Mundial. Debía jugar una eliminatoria ida y vuelta con Chile y de ganarla otra con el vencedor de Paraguay-Colombia para ahí sí determinar la última plaza sudamericana. Los guaraníes fueron los que la ganaron y de hecho Perú perdió en la primera llave ante los trasandinos en octubre de ese año.

La eliminatoria a Sudáfrica 2010 fue igual de dramática, parecida a la actual en cuanto a posiciones. Argentina llegó a recibir a Perú en el Monumental, también por la penúltima fecha, en el 5º lugar de las eliminatorias y luego de sumar tres derrotas al hilo: 2-0 con Ecuador en Quito, 3-1 con Brasil en el Gigante y 1-0 con Paraguay en Asunción. La diferencia es que los incaicos llegaron penúltimos, pero mantuvieron el 1-1 hasta el último instante cuando Martín Palermo, también bajo un diluvio, estampó el 2-1 y los 3 puntos fundamentales.

A Montevideo llegó 4º, 1 punto arriba de Uruguay y 2 arriba de Ecuador. Y con el gol de Mario Bolatti espantó definitivamente los fantasmas. La historia del 78 es de un capítulo aparte. Argentina completó la última fecha del grupo semifinal horas después del triunfo de Brasil sobre Polonia y por lo tanto sabía que debía hacerle al menos cuatro goles a Perú. Fueron seis para despertar todas las suspicacias que salpican aquella noche hasta nuestros días. Con acusaciones de que "algo" pasó y otras versiones de que fue un mal día peruano.

