Continúa bien prendido al excelente momento de todo equipo que se acostumbra a ganar y que encara cada desafío protegido por ese brillo propio que distingue a los verdaderos protagonistas. Central abrochó ayer ante Cañuelas en Santa Fe una victoria tan apretada como importante, que cayó además a modo de bomba en cancha de Unión por el misil del ex tatengue Mauricio Martínez, que desató una fiesta en la masa auriazul que acompañó al canalla en su estreno en la Copa Argentina versión 2017. El mismo certamen que no pudo ganar en las tres últimas ediciones pese a ser finalista. Los de Arroyito se metieron en los 16avos. y ahora esperan por el ganador de Tigre y Deportivo Riestra. Mientras que desde hoy el plantel cambiará de sintonía para meterse de lleno en el torneo largo, en el que está insertado en la combativa zona de los que pugnan por ingresar a la Copa Sudamericana 2018.

La supremacía que ejerció el canalla fue tan medida como letal. Sin sobrarle mucho le alcanzó para hacer pesar y valer su hegemonía desde que la pelota empezó a rodar. Ni siquiera le hizo falta esperar para aferrarse a la última palabra en medio de un encuentro que debía ubicarse de antemano dentro de lo previsible.

Porque nadie podía dudar del peso de uno y otro equipo. La claudicación del rival que le impuso el fixture copero en este estreno hizo que los auriazules salgan de banca. Tanto es así que quedó en evidencia de entrada que Central palpó que Cañuelas no ofrecía resistencia. Por eso es que no lo dejó ni tocar la pelota en el primer tiempo, cuando marcó la real diferencia. Para los de Arroyito este no era un partido más. Porque debía salir inmune en el debut como viene sucediendo en las últimas ediciones. Por más que puertas hacia afuera no lo exterioricen, este certamen se tornó en una especie de karma. De obsesión realmente, debido a los resultados finales.

Jugar la copa no es presentarse y ver qué pasa. Para Montero y compañía se trata de jugar, ganar, llegar a la final y sacarse la mufa de una buena vez. Dejar de ser segundón para dar una vuelta como hace décadas no sucede en el pago. El peso de la responsabilidad recae en estos momentos en el plantel y cuerpo técnico, quienes son los que ponen y pondrán la cara entre fase y fase.

Anoche dieron muestra de que se tomaron a pecho este torneo, pese a que el entrenador puso un equipo mixturado y no pasó por encima a Cañuelas como el grueso popular imaginaba. Pero Central hizo lo que debía. Vino, se presentó en esta cancha y no le escapó a la responsabilidad de turno.

Y se volvió para Arroyito con un cheque al portador y sabiendo que continúa reforzando ideales tácticos y protagonizando un buen segundo semestre. La realidad deportiva indica que ya inscribió su nombre en los 16avos. de esta copa y además transita por primera vez con solidez en el torneo largo, y el domingo buscará ante Aldosivi ratificar su gran momento.