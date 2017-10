Un Banco en ascenso

Banco ascendió a la Primera B y barrio Alberdi está de fiesta. El tricolor obtuvo el pasaporte a la segunda categoría el pasado sábado después de vencer a Semillero por 3 a 0, a tres fechas del final del torneo. Leandro Gurrieri (ex Rosario Central) anotó los tres tantos del equipo comandado por el técnico Carlo Valeriotti (ex jugador del club).

"El plantel está conformado por 38 jugadores y todos pusieron el granito de arena para que Banco pueda llegar a la segunda categoría de la Rosarina. Fue una temporada muy dura, el grupo se fijó un objetivo en un fixture exigente. Recién después de la primera rueda nos dimos cuenta que el ascenso era nuestro", sostuvo el tricolor Carlo Valeriotti.

Con la felicidad de haber logrado el segundo ascenso que otorgaba la Primera C, el DT de 30 años resaltó el trabajo de toda la institución: "Hace 25 años que estoy ligado al club. Me inicié en el baby, jugué las inferiores y formé parte del equipo que logró el ascenso al Molinas en el 2011. En el 2015 y 2016 integré el cuerpo técnico comandado por Leandro Martín (hoy ayudante de Vitamina Sánchez en el fútbol chileno). Y en el 2017 me hice cargo del primer equipo. En la carrera por el ascenso todo Banco colaboró para saltar de categoría", dijo el técnico del club de barrio Alberdi.

Por su parte Pablo Olitas, jugador y dirigente del club, expresó: "Lograr el ascenso es fruto de un trabajo de 4 años. Hoy el club vuelve a estar en un lugar que jamás debió perder. Ahora debemos terminar la temporada y pensar en lo que viene".



Los chicos campeones en predécima



El plantel campeón: Rivarola, Pedrido, Saucedo, Di Franco, D'Ottavio, Barrios, Admet, Cisneros, García, Funes, Abdo, S. Marcos, Insaurralde, Cartazo, Duveaux, Monzón, Guastavino, Laurito y Moyano. Los chicos son dirigidos por S. Marcos y G. Vera.