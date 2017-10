Un 8,40 para Pompei

Juan Pablo Pompei recibió uno de los puntajes más altos de la fecha por su arbitraje en San Juan: 8,40. Facundo Tello, que condujo Independiente-Vélez, fue otro de los mejores de la quinta jornada, al igual que Darío Herrera (Atlético Tucumán-Belgrano). En rojo quedaron los partidos de Fernando Rapallini (omitió dos codazos de expulsión de Ribas a Gandolfi en Talleres-Patronato), Néstor Pitana (no vio una mano penal de Wilmar Barrios) y Ariel Penel (obvió un penal para River tras una mano y otro de Pinola tras un codazo que además de la pena máxima merecía la tarjeta roja). El video de la mano de Fabián Rinaudo en Gimnasia-Lanús que Loustau marcó como penal fue enviado a la Fifa para que tome una decisión sobre qué debe cobrarse en esos casos. En la Dirección Nacional de Arbitraje no se pusieron de acuerdo tras una jugada muy poco común. Rinaudo levantó la mano reclamando que la pelota había salido de la cancha y el rechazo del arquero pegó en su mano. La duda es: ¿la mano ocupa un lugar indebido o está allí sólo porque el futbolista reclama? Entre paréntesis, la pelota no había salido.