Turno con el médico

Santiago Romero ya está. Se terminó dando tal cual lo anticipó Ovación (ver aparte). Ahora es momento de ir despejando el camino. De ir corriendo las especulaciones. De ir concretando las llegadas. Central está a un tris de sumar de manera oficial los dos primeros refuerzos. Alfonso Parot y Fernando Zampedri estarán hoy en nuestra ciudad para someterse a la correspondiente revisión médica. Al menos así lo confirmó la dirigencia canalla sin dudar. Y, en caso de que el lateral izquierdo chileno y el goleador pasen los diversos exámenes de salud que deberán complementar, luego sí se dirigirán hacia la sede de calle Mitre al 800 para firmar sus correspondientes contratos, que los erigirá entonces en flamantes jugadores canallas.

Desde Arroyito informaron anoche que "lo de Parot ya está acordado con Universidad Católica. Ahora el jugador deberá hacer la revisión". Si bien el club no brindó detalles de la operación, desde Chile aseguraron que "le pagarán a los cruzados 500 mil dólares por su carta, que significa 50 mil dólares más que la cláusula estipulada en el vínculo".

Parot dejó ayer a la tarde suelo trasandino porque deberá hoy cumplir con una serie de evaluaciones médicas que obliga toda negociación antes de cerrar el acuerdo tácito que existe entre las instituciones, y el canalla con el propio lateral izquierdo. En ese aspecto, el jugador no quiso confirmar nada hasta cumplir con la totalidad del proceso clínico. De hecho, antes de embarcarse hacia estos pagos sostuvo: "Todavía no hay nada dicho, viajo ahora a Argentina a los exámenes médicos y a las pruebas físicas y ahí veremos qué pasa. Ojalá salga todo como esperamos y me quede allá".

Las palabras que esgrimió el defensor en cuanto al deseo del fichar en Central está relacionado a un situación que lo preocupa. Se trata de la rodilla izquierda. La misma que le produjo varios dolores de cabeza. Incluso la que puso en riesgo su carrera.

Desde Chile cuentan que en julio de 2015 Deportes Antofagasta se privó de ficharlo tras los chequeos médicos. El argumento se basa en que Parot sufrió un desprendimiento de cartílago en la articulación, en 2011, que lo mantuvo varios meses inactivo. Y eso luego le provocó muchas dolencias. Claro que hace poco indicó que "eso es cosa del pasado. La pierna está bien". Hoy se verá.

El chileno luego se refirió al mundo auriazul. "Sé que es una gran hinchada. Una gran institución, muy seria, con grandes proyecciones así que por ahora tranquilo y sólo queda ver cómo salen los exámenes", precisó el lateral izquierdo. Y agregó: "Que el técnico (Montero) te pida, que venga un equipo grande de Argentina y te compre también es motivante. Te refleja que estás haciendo las cosas bien".

Por su parte, otro jugador que la dirigencia canalla confía en anunciar hoy mismo es el goleador Fernando Zampedri. "Se puede decir que está todo definido. Estuvimos reunidos con el representante del jugador durante casi todo el día para darle forma al escrito legal", resumieron anoche desde Central.

"Se va hacer. En realidad, mañana (hoy) también se hará la revisión médica como Parot. Y después nos reuniremos en la sede para complementar los pasos y darle punto final a esta negociación", remarcó una alta fuente dirigencial en contacto con Ovación. "Además de esto, también buscaremos formalizar con el Colo Romero (ver aparte). Mientras que una vez que finiquitemos esto, iremos en busca de sellar los otros temas que dejamos abiertos", deslizaron con precisión y optimismo las diversas voces auriazules consultadas.