Tres de River y uno de Boca para la selección de Sampaoli

Ya que los tiene cerca, Sampaoli los convoca, les habla y hasta les muestra videos. Un buen ejercicio para tener a los jugadores metidos con la cabeza puesta en la selección argentina. El técnico casildense se reunió ayer con cuatro futbolistas, tres de River (Javier Pinola, Ignacio Fernández y Enzo Pérez) y uno de Boca (Gino Peruzzi), en el predio de la AFA en Ezeiza y así seguirá hasta fin de mes, cuando viaje a Europa para seguir con las charlas y la preparación del plantel que prepara para la doble fecha de eliminatorias.

Sampaoli citó a estos cuatro jugadores como parte del "seguimiento de rutina" que también hace con aquellos que se desempeñan en el fútbol europeo, y les habló de lo que pretende del equipo albiceleste y les mostró videos "para explicar aciertos, errores y detalles conceptuales que se buscan".

Según remarcaron desde el equipo de trabajo del entrenador argentino, el llamado para que se acerquen a Ezeiza no implica que sean convocados para enfrentar a Uruguay, en el más importante de los choques camino a Rusia 2018 (el otro será de local ante Venezuela), aunque es una clara muestra de que los tiene muy en cuenta.

El ex canalla y Fernández fueron citados para los amistosos frente a Brasil y Singapur, aunque Pinola se perdió la gira por lesión.

Junto a Sampaoli estuvo su ayudante y DT del Sub 20, el rosarino Sebastián Beccacece, con quien emprenderá el 1º de agosto una gira por distintos países de Europa para hablar con varios de los futbolistas que serán convocados para la doble fecha de eliminatorias.

En la ruta de viaje está París, donde hablarán con Angel Di María; Milan (Icardi), Madrid (Angel Correa y Kranevitter), Sevilla (Gabriel Mercado, Joaquín Correa y Ever Banega), Barcelona (Lionel Messi y Javier Mascherano) y Turín (Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín).