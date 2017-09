Tres para pelear en Los Leones

Los certámenes nacionales son claramente una vidriera para los jugadores, aunque no siempre sucede que quienes pueden darles una oportunidad en los seleccionados argentinos los observen. No fue el caso del Campeonato Argentino de Salta en el que sí había ojos inquisidores del cuerpo técnico de Los Leones. Esa razón sumada al gran desempeño del seleccionado del Litoral, flamante campeón, decantó en el llamado de tres jugadores para entrenar con Los Leones. Se trata de Agustín Ballarin (arquero, 19 años); Leonardo Del Palacio (defensor, 25 años) y Franco Harte (delantero, 19 años), los tres de Universitario, club de origen del campeón olímpico Manuel Brunet.

Agustín, Leo y Franco fueron tres puntos altísimos de un equipo que rindió parejo durante todo el certamen y que, de alguna manera, posibilitó que ellos (y otros) pudieran lucirse y ser vistos, teniendo ahora esta oportunidad.

Los chicos deberán presentarse en el Cenard de Buenos Aires desde el 18 de septiembre y lo harán en carácter de invitados. Ayer, en la vuelta de Los Leones a los entrenamientos tras la Copa Panamericana, comenzaron a sumarse nuevos jugadores, 11 nuevos. Del interior fueron llamados 8, entre ellos Ballarini, Del Palacio y Franco Harte. Dos de esos ocho ya estaban siendo parte: Ladislao Gencarelli, de Córdoba, y Federico Gómez, de Salta.

Ayer, desde el seno del cuerpo técnico de Carlos Retegui, le confirmaron a Ovación las convocatorias y aseguraron que los chicos estarán en las mismas condiciones que todos: "No vienen a dar pruebas", aseguraron, simplemente entrenarán y pelearán por un lugar en la final de la Liga Mundial de diciembre, en India.

Se sabe, Los Leones tienen una base sólida, pero asumen cierto recambio que abre algunas puertas. Puertas difíciles de atravesar, pero están en carrera. Para Litoral la novedad de tener jugadores entrenando con Argentina es más que positiva, ya que más allá de Brunet no tenía representación de acá.



El clásico se mostró mejorado



Los clásicos son partidos especiales, únicos. Por eso la fecha 7 de la Primera C del Litoral damas fue particular para Rosario Central y para Newell's, tanto en la primera como en la segunda ronda. Por eso este sábado fue particular, porque volvieron a verse las caras en el Mundialista. Con mejor saldo en los resultados deportivos para Newell's, pero especialmente bueno para los dos desde el comportamiento, teniendo en cuenta el contexto que los envuelve.

Es que, a finales de abril, por la primera ronda, cuando Newell's debía ser local y se dijo que no se podía garantizar la seguridad y el buen comportamiento del público se decidió jugarlo a puertas cerradas en un Mundialista irreconocible para el hockey. Aquella vez sólo fueron testigos los miembros de subcomisiones, autoridades y seguridad.

Este sábado hubo un salto pequeño pero valioso: cada jugadora pudo llevar al menos dos invitados.

El clásico se jugó en estas categorías y con estos resultados: Sub 14: RC 0-3 NOB (goles de Nerea Cuellar, Constanza Romagnoli y Milagros Martínez). Sub 16: RC 0-2 NOB (Florencia Incalcaterra, Julieta Sánchez). Sub 18: RC 3-3 NOB (Abigail Madrid, Ludmila Almirón, Ticiana Segnini; Martina Lameberti Durán, Layla Cardozo, Aylén Celiz). Reserva: RC 0-3 NOB (Anahí Salusso, Ariana Di Fillipo, Micaela González). Primera RC 0-0 NOB.



Litoral, a Tucumán



Los seleccionados de damas y caballeros de Litoral Sub 16 asumirán desde el jueves y hasta el domingo el Argentino de la categoría, que tendrá lugar en San Miguel de Tucumán.

Las chicas competirán entre 16 equipos (cuatro grupos de cuatro), en la zona A junto a Buenos Aires, Salta y Chubut, mientras que los varones (11 equipos) lo harán también en la zona A, junto a Buenos Aires y Mar del Plata.

Hace 10 días el seleccionado de caballeros de Litoral se consagró en mayores, en Salta, todo un punto de motivación para los más chicos.