Tremendo choque de cabezas en un partido de la primera C

El defensor de San Miguel Isaías Olariaga, herido el sábado por un choque de cabezas mientras jugaba un partido en el estadio de Arsenal, fue operado ayer con éxito en el sanatorio Finochietto, del barrio porteño de Balvanera.

El futbolista, de 30 años, presentaba hundimiento de cráneo de un centímetro y un coágulo que le causaba presión intracraneana. "El paciente está estable, la operación salió bien y el tratamiento será de soporte si no sucede nada malo", explicó el médico Norberto Furfaro, a cargo de la intervención.

El sábado, Olariaga había sido internado en el hospital Argerich de Buenos Aires luego de chocar fuertemente la cabeza con la de Javier Velázquez, delantero de Defensores Unidos de Zárate, durante el primer tiempo de la final de ida por el reducido de la Primera C.

Apenas ocurrido el accidente, el árbitro del partido, Yael Falcón Pérez, le practicó maniobras de reanimación hasta que la ambulancia ingresó al campo de juego para su traslado al policlínico situado en el barrio porteño de La Boca.

En ese lugar se presentó anoche Falcón Pérez para acompañar a la familia del jugador y seguir de cerca el estado del futbolista internado a la espera de su intervención quirúrgica.

El encuentro en cancha de Arsenal estuvo interrumpido casi 40 minutos, ya que no podía ser reanudado por el árbitro hasta que la ambulancia estuviera de regreso.

San Miguel y Defensores Unidos igualaron finalmente sin goles en el primer partido de la final del reducido de la Primera C que otorgará el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana.