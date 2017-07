Tras los préstamos, hay cuatro que regresan al club

La conformación del nuevo plantel de Central tendrá como epicentro la contratación de refuerzos, más teniendo en cuenta los jugadores de jerarquía que dejaron la institución. Pero en el medio estarán las vueltas de varios jugadores que el último año estuvieron en otros clubes, donde habían sido cedidos a préstamo. Son los casos de Nicolás Da Campo, Maximiliano González, Elías Gómez e Ijiel Protti.

Aún es una incógnita sobre qué será del futuro de ellos, pero la intención del cuerpo técnico es observarlos un tiempo y después decidir si se quedarán en el club a formar parte del plantel.

Da Campo (22 años) y Maxi González (23) formaron parte del equipo de Quilmes, que terminó descendiendo a la Primera B Nacional y son quienes más rodaje adquirieron. Es que fueron parte de la base del equipo titular del cervecero.

En el caso de Da Campo hubo una historia particular en el medio, ya que en el último libro de pases, con Montero como técnico, estuvo a punto de convertirse en refuerzo canalla. Estaba cedido a préstamo, pero estuvo en los planes del uruguayo en caso de que fuera habilitado el tercer cupo de refuerzos, algo que finalmente no sucedió. Hubo charlas con el jugador y estaba la cosa bastante encaminada, ya que Central pretendía sumar un jugador más en la zona de volantes. En caso de haber venido hubiese ocupado una plaza como refuerzo, ya que su préstamo era por un año.

En cuanto a continuidad, logró su cometido, ya que jugó en 25 de los 30 partidos del torneo y en 21 de ellos fue titular. "El balance del año es más que positivo. Me fui de Central queriendo sumar minutos y lo pude hacer, lo que me deja contento. Este año me dejó un gran aprendizaje y mucha experiencia. Creo que vuelvo siendo otro jugador", le dijo Da Campo a Ovación.

En un número similar estuvo Maxi González. El mediocampista central también tuvo una participación activa, con 19 encuentros disputados.

En Defensa y Justicia, Elías Gómez (23) tuvo dos procesos claramente diferenciados. Una primera etapa en la que fue muy tenido en cuenta cuando el equipo era dirigido por Ariel Holan y otra en la que sí le costó sumar minutos, ya con Sebastián Beccacece al frente. El hoy DT de Independiente fue quien lo pidió como refuerzo y quien le dio la continuidad que esperaba. Con Beccacece tuvo la posibilidad sólo por Copa Argentina. Por el torneo local apenas pudo ingresar en un par de encuentros. "La experiencia me sirvió bastante. Me fui con las expectativas de agarrar ritmo y considero que lo hice bien", apuntó el lateral izquierdo.

Lo de Protti (22) fue mucho más modesto. Es que el delantero no tuvo cabida en el equipo de primera de Talleres, ya que sólo jugó en la reserva campeona de los cordobeses, donde fue uno de los principales delanteros (a ese equipo también se habían ido Martinich y Alarcón, quienes volvieron antes). En el partido ante Central (penúltima fecha) anotó uno de los goles en el triunfo del equipo albiazul.

Ninguno de ellos tendrá un lugar asegurado. La idea de Montero, quien hasta aquí dio sobradas muestras de no darles demasiada cabida a los juveniles, es observarlos un tiempo, evaluarlos para después decidir si algunos de ellos formará parte del próximo plantel.