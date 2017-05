Tras cuatro caídas, los Jaguares vencieron a Sunwolves en el Súper Rugby

Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby, sabían que si había una oportunidad para levantarse de las cuatro caídas consecutivas era ayer, en la vuelta a la actuación como local en la cancha de Vélez y ante Sunwolves de Japón. Y lo consiguieron por 46 a 39 con tries rosarinos: los de Leonardo Senatore y Emiliano Boffelli. El conjunto dirigido por Raúl Pérez apoyó en el ingoal también gracias a Matías Alemanno, Matías Moroni y Agustín Creevy, en dos ocasiones, además de un try penal.

Además, Juan Martín Hernández, quien estuvo como apertura titular en lugar de Nicolás Sánchez logró un penal y una conversión. Joaquín Díaz Bonilla también anotó mediante conversión.

La victoria no significa, sin embargo, que los Jaguares no hayan tenido inconvenientes para conseguirla. Todo lo contrario, se trato de un triunfo agónico que tuvo en gran parte del encuentro a los asiáticos arriba en el marcador. Sin embargo, terminaron dándolo vuelta a diez minutos del final y pese a no jugar de manera prolija.

Emiliano Boffelli y Leo Senatore formaron parte del XV inicial en el que también estuvo Marcos Kremer, el paranaense de Atlético del Rosario.

Ayer conjunto argentino volvió a ganar luego de cuatro derrotas consecutivas y aún tiene esperanzas de poder lograr la clasificación a los playoffs. Matemáticamente tiene chances.

Las posiciones en el grupo Africa 2, hasta el momento: Lions 42 puntos; Sharks 32; Jaguares 24; Kings, 15.

La semana que viene Jaguares recibirá a Force, de Australia, en el mismo escenario, Vélez.

Gimnasia pisó fuerte en Jockey

Gimnasia y Esgrima alcanzó ayer una gran victoria sobre Jockey por 42 a 17 en las Cuatro Hectáreas, por la 2ª fecha de la zona A del Regional del Litoral.

Duendes también se impuso con amplitud, en la misma zona. Venció de local a Provincial por 48 a 17.

Además: zona A, Tilcara 13, Universitario de Santa Fe 18. Zona B: Crai 34, Estudiantes 14; Uni 25, Paraná Rowing 18; Old Resian 41, Santa Fe Rugby 21.

Las ubicaciones son:

Zona A: Duendes 10 puntos, GER 9, Jockey 5, Uni (SF) 4, Tilcara 1 y Provincial 0.

Zona B: Crai 9; Estudiantes, Paraná Rowing, Old Resian y Uni 5, Santa Fe R. 0.

Por la 2ª fecha del Top 12 de la Urba, Atlético del Rosario igualó en su visita de ayer a SIC en Boulogne por 33 a 33.

Resultados: Newman 34, Hindú 17; Alumni 16, Pucará 26; Regatas 34, CASI 39; Belgrano 26, San Luis 15; y La Plata 21, CUBA 51.

Las posiciones: CUBA 9 puntos; CASI y Newman 8; Pucará 6; Belgrano, Hindú y San Luis 4; Regatas 3; SIC y Atlético del Rosario 2; Alumni y La Plata 1.