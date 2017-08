"Trabajo para estar en el equipo titular", dijo el Colo Romero

Mientras la preparación futbolística entra en su recta final, las expectativas crecen. Para todos por igual. Aunque quizá algo más para aquellos que saben que todavía no tienen un lugar asegurado en el arranque. "Estoy con mucha confianza y muchas ganas de estar en el equipo titular", tiró Santiago Romero, uno de esos futbolistas que hoy no tiene certezas sobre si podrá ser titular contra Colón.

"Estoy tratando de hacer las cosas bien práctica tras práctica y esmerándome para ganarme un lugar en el equipo. Junto a todos mis compañeros estamos preparando el inicio del torneo", apuntó el volante uruguayo, quien admitió que habla "seguido" con Paolo Montero pero "de cuestiones tácticas, de lo que pretende que haga dentro del campo de juego. Hay mucha competencia sana en el grupo y eso está bueno porque te da mucha más motivación para mejorar y para rendir aún más".

Que Mauricio Martínez inicie como zaguero (salvo que llegue un central de jerarquía) abre un hueco en el mediocampo, donde Romero, por características, encajaría mejor que cualquier otro, incluso que el Colo Gil. "Yo estoy con mucha confianza y ganas de estar en el equipo titular, pero todo eso es algo que dependerá exclusivamente de la decisión de Paolo. En lo particular trato de hacer las cosas bien en cada entrenamiento y de amoldarme cada día a mis compañeros, quienes me trataron muy bien desde que llegué", dijo.

"En las prácticas jugué con los dos y la verdad que son jugadores muy interesantes, de buen pie y que llegan mucho en ataque, lo que me facilita a mí colaborar más con la defensa", explicó Romero con relación a lo que, por características, podía aportar jugando al lado de Gil o de Colman. Toma como "algo lógico" el hecho de no haber tenido tanta participación en el equipo titular en los amistosos. Encuentra la explicación en que "recién llego al fútbol argentino y todavía me estoy amoldando a lo que es el ritmo y la intensidad, que es distinto al uruguayo. Trabajo con tranquilidad y esperando mi oportunidad para cuando llegue aprovecharla".

Hasta se hizo tiempo para poner la mirada en lo que será el primer partido del campeonato, frente a Colón, en la capital de la provincia. "Es un rival duro, que se está armando muy bien. Será un partido que tendremos que preparar de la mejor manera, con inteligencia, porque la idea seguro va a ser ir a buscar un triunfo", advirtió el Colo Romero.

A la espera del 5º cupo para definir

En Central aguardarán hasta hoy para ver si en la AFA se define la habilitación del quinto cupo de extranjero. A partir de ahí se hará un corto período de evaluación y se determinarán los pasos a seguir en el tema refuerzos. Es que cabe la posibilidad de que ese quinto cupo sea para estar entre los 18 pero que en cancha se mantengan los cuatro de siempre. En ese caso el cambio a los canallas no le significaría ningún rédito y la búsqueda del zaguero central quedaría reducida exclusivamente a un jugador argentino.

Hasta el momento la dirigencia canalla tuvo muchos inconvenientes para lograr reforzar el equipo en la zaga central. Las pretensiones de Central son que a esa innovación, que seguramente se dará sobre el cupo de extranjeros, se le agregue también que pueda estar entre los once. Boca pretende lo mismo.

Ahora, si se mantienen 4 en cancha, Central mantendrá la búsqueda en un jugador argentino, con todas las dificultades que ello implica, ya que las posibilidades se redujeron considerablemente. Si la nueva reglamentación favorece, sí se apuntaría a algún extranjero.