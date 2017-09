Torres, un golpe que sólo asustó

La caminata de Joaquín Torres desde una de las canchas del complejo de Bella Vista hacia el vestuario llamó la atención de los ocasionales testigos. El futbolista, destacado por su actuación en el triunfo sobre Olimpo, se retiró con una bolsa de hielo en el tobillo izquierdo y cierta dificultad para pisar. Pese a que de inmediato surgió el interrogante de si llegaría para el encuentro del lunes frente a Lanús, minutos después Juan Manuel Llop despejó la preocupación sobre su participación.

El traumatismo en el tobillo izquierdo de Torres causó algo de intranquilidad en la práctica de ayer por la mañana, aunque no fue de gravedad. "Tuvo justo un golpe, le pegó el balón. No creemos que sea de importancia en un principio, porque terminó la práctica. Los tobillos por lo general son nobles", explicó Llop en la conferencia de prensa que tuvo lugar tras el entrenamiento.

Llop tuvo una expresión risueña cuando se lo consultó acerca de si tenía pensado una variante para el caso de que Torres no se mejore para visitar al granate. "Estamos jodidos, no lo pensé. No nos vamos a apresurar", dijo con una sonrisa. El entrenador contó que Mauricio Tevez, una de las alternativas, estuvo un par de días sin entrenar porque nació su hijo, aunque ya se mueve a la par de sus compañeros y ayer participó del entrenamiento de fútbol.

El hecho de que el juvenil neuquino haya sufrido el traumatismo "en el inicio del entrenamiento" y continuara practicando, aparte de lo expresado por el entrenador, no dejan lugar a dudas de que seguirá entre los titulares. Será su cuarto partido seguido que juegue desde el inicio, desde que Llop lo puso ante Godoy Cruz (1-2) por la Copa Argentina.

Es un alivio para las expectativas rojinegras que el jugador de 20 años se encuentre a disposición del entrenador, considerando la influencia que tuvo en el ataque en los pocos partidos que lleva disputados, incluido el gol frente a Olimpo, la segunda conquista en la victoria del rojinegro por 2 a 0.

Torres integró el equipo principal que cumplió un ensayo de fútbol contra un conjunto alternativo conformado por los suplentes. La alineación titular, que jugará contra Lanús, será: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuen Paz y Milton Valenzuela; Nery Leyes y Braian Rivero; Joaquín Torres, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Luis Leal. La práctica concluyó igualada 1 a 1 y el gol de los titulares lo señaló Víctor Figueroa, otro que anduvo bien en el primer triunfo rojinegro en el ciclo de Llop.

El entrenador prefirió esperar hasta hoy para la confirmación del equipo. No existe ningún indicio para que vaya a cambiar algo. Menos todavía considerando lo realizado por Newell's la fecha pasada.