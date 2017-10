Toro enfurecido: Ardusso salió 3º, lidera la Copa de Oro pero sigue sin ganar

El tiempo dirá cómo terminará esta historia. Nadie puede poner en tela de juicio que Facundo Ardusso fue uno de los principales protagonistas de esta segunda fecha de la Copa de Oro. Ganó la serie más rápida y salió tercero en la final. Parece el combo ideal. Pero no lo es. Porque el Flaco sigue sin ganar, condición indispensable para ser campeón. A eso hay que agregarle que su coequiper Emiliano Sparato lo pasó sorpresivamente cerca del cierre y eso lo terminó dejando sin el triunfo y el millón de pesos que recibió el piloto de Lanús por haber abrochado esta especial cita en el Ovalo. La bronca del parejense fue tal que no tuvo empacho en afirmar: "Me sorprendió cuando me pasó y no entiendo su actitud. Me confié que era un compañero y no me defendí", lanzó el piloto zonal para luego remarcar que el de Lanús "cuando subió al podio, me pidió perdón".

Torino volvió a ganar en este Templo de la Velocidad después de 49 años. Pero eso a casi nadie le terminó importando. Tampoco que muchos motores se rompieron (ver aparte). O que los campeones y referentes Matías Rossi y Guillermo Ortelli siguen cuesta abajo. Ni hablar que Esteban Gini fue 2º y desbancó al Tati Angelini, de Carreras, en la puja por entrar en los 3 de Ultimo Minuto.

El tema y debate final pasó por lo que se vio en pista cuando restaban un par de giros para que todo finalizara a favor de Ardusso, que venía prácticamente paseando con el Torino porque entendía que tenía bien cuidadas las espaldas por su compañero Spataro.

La maniobra que puede traer cola y roce puertas adentro del team Reanult Torino de ahora en más se dio cuando Spataro se lo comió al parejense para sorpresa de todos. Incluso para el propio Flaco. "Me dijo que me iba a pasar recién si veía que los otros autos tenían más ritmo. Lo hizo en un momento que me confié en el frenaje porque entendía que no debía defenderme, ya que se trataba de un compañero", remarcó Ardusso con impotencia.

Y acotó con rostro firme y mirada punzante: "Me sorprendió su actitud, seguro. Más bronca me da que no defendí mi posición. Me voy caliente porque tenía todo para ganar y no lo hice. Pero no estoy muerto. La voy a pelear".

A la vez, Spataro no ocultó su alegría por la particular carrera que ganó, además de obtener el millón del pesos y tener chances también de ser campeón. "No hubo órdenes del equipo. Corrimos como compañeros. Mi auto tenía mejor velocidad", dijo a su turno el vencedor, mientras Ardusso miraba a la nada misma para no explotar en llamas.

Lo concreto es que ayer algo pareció romperse entre dos pilotos, más allá de que el parejense confesó de manera breve que "pese a este final, no me cambiará el concepto que tengo de Emiliano, que es muy bueno".

La historia refleja además que Spataro llevó al zonal a la órbita de Renault e hizo fuerza para que el Flaco corriera el pasado Dakar. Ni hablar que en Misiones el de Lanús festejó bajo la lluvia y Facundo ofició de guadaespaldas. Que los dos están peleando además el campeonato en el Súper TC2000 con los Fluence tras el triunfazo del Enano en los 200 Kms de Buenos Aires.

Y también aspiran a la corona del TC. Porque con esta resonante victoria, Emiliano pasó a liderar la tabla de los 3 de Ultimo Minuto. Será un cierre a todo o nada. Con dos grandes conductores buscando bañarse en gloria al final de la campaña, pese a que ayer quedó la sensación de que al parejense su buena voluntad le terminó jugando una mala pasada.

En cuanto al resto de los competidores, porque hubo una carrera vibrante y desafiante, hay que destacar que Gini hizo un gran trabajo y se metió en el podio con el Chivo. Que Canapino remontó, fue 4º y sumó lindos porotos por el título. Que Rossi está en su peor momento. Y que Ortelli también tuvo pésima fecha.

Con respecto a los zonales hay que destacar que el Colo Diruscio (Cuatro Esquinas) no pudo terminar porque la Dodge se quedó sin electricidad. Por su parte, el Tati Angelini también la pasó mal luego de romper otro motor. Y el local Nico González también quedó afuera antes por problemas en el Torino. Jornada negra para todos ellos. Casi igual que para Ardusso, pese a que la tabla lo tenga como líder en la Copa de Oro.





Ardusso salió 3º, lidera la Copa de Oro pero sigue sin ganar. El Flaco quedó caliente por "la actitud de Spataro", que lo pasó, ganó y "luego pidió perdón"

TC - Rafaela

12ª fecha (2ª Copa de Oro) - Final, 25 vueltas Autódromo Ciudad de Rafaela

1º E. Spataro TOR 41m 26,970s

2º E. Gini CH a 0,214s

3º F. Ardusso TOR a 0,451s

4º A. Canapino CH a 0,888s

5º M. Lambiris FORD a 0,965s 6º J. M. Urcera CH a 1,849s

7º L. Ugalde FORD a 2,439s

8º S. Alaux CH a 2,957s

9º J. Di Palma TOR a 3,243s

10º N. Bonelli FORD a 3,609s

11º N. Fontana CH a 4,249s

12º J. J. Ebarlín CH a 4,712s

13º M. Werner FORD a 4,869s

14º J. M. Silva FORD a 5,326s

15º S. Mangoni CH a 6.032s

Abandonaron:

34º S. Diruscio DOD Vuelta 20

35º N. González TOR Vuelta 20

36º J. M. Angelini DOD Vuelta 12

Copa de Oro: 1º) F. Ardusso 88,5; 2º) A. Canapino 84,5 (*); 3º) J. Di Palma 60,5 (*); 4º) J. M. Silva 57 (*); 5º) J. Castellano 52 (*); 6º) C. Ledesma 52,5 (*); 7º) J. M. Trucco 51; 8º) G. Mazzacane 49; 9º) M. Lambiris 39; 10º) J. M. Urcera 36,5; 11º) G. Ortelli 32,5 y 12º) M. Rossi 25,5 (*) .

3 de último minuto: 1º) E. Spataro 287,5 (*); 2º) E. Moriatis 266 (*); 3º) E. Gini 262,5 (clasifican); 4º) J. M. Angelini 246; 5º) N. Bonelli 246; 6º) N. Fontana 237,5; 7º) G. P. de León 231; 8º) L. Ugalde 219,5; 9º) O. Martínez 219; 10º) C. Okulovich 213,5... 23º) N. González 125... 33º) S. Diruscio 57.

(*) Tienen la victoria obligatoria

Próxima carrera: 29/10, Toay