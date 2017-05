Torneo del Litoral de hockey con partidos de alta gama

Duendes A, Jockey A, Provincial, Old Resian. Los cuatro primeros de la tabla se cruzarán hoy entre sí, por la octava fecha del torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral. Otra fecha bárbara de un campeonato que ya no deja dudas será más que apasionante hasta la conformación de los playoffs. Porque nadie tiene nada asegurado. Porque varios pierden puntos cuando menos lo esperan. Porque las posiciones cambian y se mueven como fichas de dominó.

Desde las 16, mismo horario para todos los partidos, en Las Delicias, Duendes A, escolta, recibe al líder Jockey A. Un mano a mano sobre dos que desde el inicio plantearon objetivos similares y cuya promesa de partido pone las expectativas altas.

Pero lo que ocurrirá en la cancha de Duendes no estará sumergido en ninguna burbuja. Desde barrio Cura esperarán referencias inmediatas. Y viceversa. Porque Provincial, que llega como uno de los escoltas, puede ser líder si Duendes A y Jockey A no logran sacarse diferencia. Su rival, Old Resian, que está dando que hablar en la temporada por su gran presente, tampoco quiere dejar puntos. Mucho menos la pelea de arriba.

En tanto, en la cancha de Universitario se las verán la mismísima "U", hoy 8ª, ante Plaza, 5º.

GER A y Duendes B se miden en el parque Independencia y Jockey B recibe a Regatas de San Nicolás, que la semana pasada consiguió su primera victoria en el campeonato.

Leonas, con rivales

Las Leonas tendrán dos compromisos resonantes en la temporada. La Liga Mundial y la Copa Panamericana. Y en la primera, que específicamente es en la fase de semifinal, ya tienen precisiones. Enfrentarán a Chile en el debut de la etapa que se desarrollará en Johannesburgo, Sudáfrica. La otra semifinal será en Bruselas.

El partido, correspondiente al grupo B, se jugará el lunes 10 de julio, a partir de las 7 de Argentina. Tras el encuentro ante Chile, Las Leonas enfrentarán a Sudáfrica (miércoles 12), EEUU (viernes 14) e India (domingo 16).

El grupo A, en tanto, estará integrado por Inglaterra, Alemania, Japón, Irlanda y Polonia.

Los cuatro primeros de cada zona se clasificarán a los cuartos de final (martes 18) y luego habrá semifinales (jueves 20) y final (domingo 23).

Por otro lado, Las Leonas no entrenaron ayer y el jueves, a la espera de una confirmación de las autoridades de la Confederación Argentina de que Gabriel Minadeo seguirá en el cargo. El sábado hubo elecciones, tras las cuales el cordobés Miguel Grasso fue designado como presidente. El miércoles surgieron rumores de despido de Minadeo, pero luego fueron desmentidos.