Todos directos al renovado autódromo Juan Manuel Fangio

Otra vez Rosario en acción. Nuevamente las puertas del Juan Manuel Fangio se abren para recibir por sexta temporada al hilo al Top Race V6 y su telonera Series, donde el crédito de la región es el bermudense Mauricio Chiaverano (Fiat). Esta vez tendrá un sabor especial. Porque habrá luz verde para estrenar la recta ancha, que pasó de 12 a 15 metros. También se ensanchó de lo lindo el ingreso a la zona mixta. La 8ª fecha de la especial competencia contará además pasado mañana con dos grandes show musicales, en un autódromo que se está renovando en pos de cerrar el año albergando una categoría de mayor calibre y popularidad.

La intensa actividad deportiva pondrá primera hoy. Los potentes motores saldrán a rugir a primera hora de la tarde en lo que representará la tanda de entrenamientos libres. Será una buena excusa para darse una vueltita por el trazado local.

Los organizadores manifestaron su felicidad por volver a ver al Fangio de pie tras el reciente paso del Rally Cross criollo. En teoría, todo está bajo control. Resta que la jornada cobre vida para ir despejando interrogantes.

Pero "confiamos en que estaremos nuevamente a la altura de las circunstancias. Rosario viene demostrando capacidad de resolución para organizar estos tipos de eventos", arrancó declarando el presidente del autódromo, Mauricio Malano.

"El público y piloto podrán además disfrutar del estreno del ensanche de la recta principal. Tal como estaba estipulado, se pasó de 12 a 15 metros. Así que será muy atractivo ver cuando esas grandes máquinas encaren hacia el curvón, que en breve será refaccionado a nuevo porque así está pactado en el nuevo dibujo que lucirá el Fangio en poco tiempo más", acotó el alto directivo. Y acotó: "Y no sólo se construyó un pianito entrando a la recta principal, si no además que se amplió el ancho de los mixtos. De 10 metros pasó a tener a 22".

No todo será autos. El espectáculo ofrecerá mañana dos grandes shows al público en general. Antes de la final tocará la banda The Phanas. Pero eso no será lo único. Luego del podio hará lo propio el grupo uruguayo Mano Arriba. Sin dudas, no sólo el tuerca de ley emprenderá con destino hacia el Fangio. Sino toda la familia de la ciudad y alrededores.