Todo servido para un banquete

La segunda doble jornada del Final Four M19 disputada en las instalaciones de Duendes en el barrio Las Delicias dio indicios de que la definición del torneo, el próximo fin de semana, será no apta para cardíacos. Gimnasia le ganó a Jockey de Venado Tuerto 20-17 y si bien se consolidó en lo más alto y es el único equipo que depende de sí mismo para salir campeón, no puede relajarse ya que también están en carrera Duendes y Atlético del Rosario. Precisamente el verdinegro se repuso del mal arranque y superó al equipo del pasaje Gould con claridad, por 28-19.

En el primer turno se enfrentaron Gimnasia y Jockey de Venado Tuerto en lo que fue un partidazo, muy parecido al que jugaron en Pueblo Esther en la última fecha de la zona Campeonato. Literalmente fue un tiempo para cada uno. En el primero, con mucha dinámica y siendo muy prolijo, GER tomó la iniciativa y se adelantó en el marcador, pero en el complemento no supo cerrar el partido y la cosa fue totalmente distinta. Con un cambio de actitud, el azulgrana de Venado emparejó las acciones y con la pelota en su poder fue descontando; mientras que GER, sin la pelota, cometió muchísimos penales ya que cada vez que Jockey abrió la cancha, el conjunto mens sana marcó mal y se complicó en defensa.

En el segundo encuentro Duendes se reencontró con su historia. Con un sobresaliente trabajo de los forwards empezó a marcar la cancha desde el arranque, con mucha actitud. En el primer tiempo el verdinegro llegó tres veces al try y prácticamente definió el pleito. En el complemento, si bien no atacó tanto, se defendió bien y cuando su chance de marcar no la desaprovechó, se hizo presente en el ingoal rival y alcanzó un bonus try que lo mantiene en carrera.

Lo que el rugby también enseña

Matías Salvatierra, de la M17 de Atlético del Rosario, después de un penal que los linesmen no convalidaron a Old Resian se acercó al árbitro (Peña) y le dijo que había sido buena, por lo que el juez dio vuelta el fallo. Ganó el tricolor 32-31.