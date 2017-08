Tobio superó la revisión médica y no ve la hora de ponerse a entrenar en Central

El defensor Fernando Tobio (27 años) superó este mediodía la revisión médica en el Sanatorio Mapaci y entre esta tarde y noche estampará la firma con Central , al que arriba a préstamo por un año, procedente de Palmeiras de Brasil, tras su último paso por Boca Juniors.

El defensor, que venía entrenando solo puesto que Palmeiras no lo tuvo en cuenta, no ve la hora de "firmar y conocer a mis nuevos compañeros para empezar a entrenar".

"Estoy contento", dijo el zaguero tras la revisión, quien sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Paolo Montero para el próximo choque por la Copa Argentina ante Deportivo Riestra, en los 16avos de final el fin de semana próximo (no hay fecha de la Superliga, puesto que juega la selección las Eliminatorias Sudamericanas).

"La anterior vez que me fui de Boca también fue así, he entrenado solo, esperando algunas ofertas, pero sé que las negociaciones llevan su tiempo. Hay que tener un poco de paciencia, y entrenar con todo para llegar bien a donde me toque jugar, y gracias a Dios fue y es Rosario", recalcó hoy el zaguero, que formaría la dupla central con el paraguayo José Leguizamón una vez que se ponga tono físicamente.