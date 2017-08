Tobio está de nuevo en el radar canalla para reforzar la defensa

En Central remarcan una y otra vez que pasado mañana deberá quedar definido el nombre del defensor de jerarquía que tanto busca y necesita Paolo Montero. Se apunta a ese día como fecha límite porque cierra el mercado de pases. El argumento que sostienen en Arroyito es que "en ese momento tendremos un panorama más claro sobre los nombres que venimos manejando". En medio de la especulación e indefinición, o ingenieria estratégica como la definen, hay cuatro apellidos en carpeta. En realidad, ninguno nuevo. Todos que volvieron a florecer tras intentos fallidos. El que aparece ahora nuevamente en primer lugar es Fernando Tobio. Luego Juan Forlín, Sergio Vittor y Matías Caruzzo. Parece un déjà vu. Pero no lo es.

Ayer por la tarde hubo una reunión en la sede canalla de calle Mitre al 800. Según la información que trascendió, no fue para avanzar por un jugador puntual. "Simplemente se charló y analizó el cuadro de situación que envuelve a cada uno de los nombres que nos interesan", declaró un directivo auriazul sin dar más detalles.

Lo del interés auriazul por Fernando Tobio no es nuevo. No obstante, el ex Boca optó por elegir nuevos horizontes en dos ocasiones. Sin embargo, esta vez hubo nuevas charlas con el jugador, quien sabe que seguirá sin tener lugar en Palmeiras.

Además, Boca no lo retuvo. El zaguero tiene el anhelo de ir a Genoa. Pero por ahora no hay avances. Es por eso que no le bajó el pulgar a la oferta canalla. Sabe que si pretende tener continuidad, en Arroyito la tendrá. Aunque el tema económico también será clave en el caso de sentarse a negociar formalmente.

Otro que está en carpeta es Sergio Vittor. El zaguero no tiene relación con Diego Cocca, quien a su vez está buscando un defensor. Si lo consigue rápido lo libera de Racing. Luego habrá que ver qué buscará el Chino, ya que tiene algunas otras variantes en su mano.

A eso hay que sumarle que se reflotó la intención de sumar a Juan Forlín. Por más que les haya avisado a los canallas que agradecía el contacto en su momento pero optaba por quedarse en Europa por deseo de su esposa, lo cierto es que aún no consigue nuevo equipo.

Por eso van a esperar para hacer un nuevo llamadito y seducirlo. Luego se verá si su familia cambia de opinión y acepta mudarse a nuestra ciudad.

Con respecto a Matías Caruzzo, quien también ya le había bajado el pulgar a la propuesta auriazul, lo cierto es que al pender de un fino hilo la continuidad de Diego Aguirre en su cargo, los directivos canallas recuperaron la esperanza.

Todo dependerá de cómo siga la historia del entrenador azulgrana, quien podría ser incluso reemplazado por Gabriel Heinze. De ser así, entonces dependerá de la voluntad del Gringo por contar con el ex Argentinos Juniors. Porque si es por el presidente Matías Lammens, el jugador ya hubiese estado entrenando en el country de Arroyo Seco hace unos días.

En Central van a esperar a que cierre el libro de pases para ver los pasos a seguir. Una estrategia que puede ser riesgosa porque deberá quedarse con lo que el mercado ofrece exclusivamente en ese momento.



¿Nada grave?



Hoy se sabrá si finalmente le harán estudios a Marco Ruben, quien ayer dio el presente en el entrenamiento con una sobrecarga en un aductor.



Difícil que haya viaje



La intención de la dirigencia de Colón es recibir hinchas canallas el próximo sábado en el estadio Cementerio de los Elefantes. Claro que antes deberán darse algunos pasos burocráticos para poder cristalizar el deseo sabalero. Aunque este medio pudo certificar que, pese a las buenas voluntades, la balanza de las posibilidades está fuertemente inclinada hacia el peso de la negación. A juzgar por las diversas voces consultadas son varios los motivos por los cuales todo terminará quedando en la nada.

"Hablamos con Central. Ofrecimos cerca de 3.800 entradas. La idea es hacer la venta on line, así que mañana (hoy) volveremos a charlar los directivos y con las autoridades de seguridad para ver si podemos comenzar el expendio", dispararon desde la capital provincial.

Aunque de inmediato dejaron prendida una luz de interrogante. "Por ahora vemos que no hay tanto interés, pero en esto nunca hay que dar algo por caído o hecho hasta último momento", afirmaron.

Lo concreto es que en Arroyito esperan y desean que si largan la venta, sea por un sistema más directo, ya que al lanzarlo on line generaría un incordio para sus socios porque deberían pasar por un punto físico antes de ir al estadio para obtener los boletos.

A eso habría que agregarle que las autoridades policiales, como la propia AFA no están dispuestas a que se produzca algún inconveniente de violencia en el estreno de la Superliga, ya que las parcialidades sabalera y canalla no tienen buena relación. En consecuencia, la lógica indica que no habrá presencia auriazul en suelo rojinegro.