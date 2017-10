Tephra, dos al hilo y va por más

Un par de carreras después se vivieron las alternativas del Handicap Luck, un largometraje reservado para yeguas de dos generaciones y allí, la zaina Tephra extendió -ahora en Palermo- la serie iniciada hace 15 días atrás en el césped normal de San Isidro, cuando cosechaba el Clásico Espirita -Listado-.

Utilizó casi la misma modalidad -a la expectativa- hasta llegar a los 250 decisivos donde fue en busca de la puntera The Best Mani, quien mermó tras marcar el camino con varios cuerpos.

En la raya, la conducida por Juan C. Noriega acumuló 3 largos de diferencia sobre The Best Mani, evidenciando que su anterior victoria jerárquica no había sido obra de la casualidad.