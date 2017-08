"Tenemos que mejorar en defensa", resumió el DT de Central

Montero se mostró preocupado por el funcionamiento: "Hay errores que no se pueden cometer", dijo

"Tenemos que mejorar en defensa", fue el escueto pero contundente mensaje del entrenador Paolo Montero a la hora de las conclusiones después de la derrota en el amistoso e ayer frente a Vélez. Allí vio el técnico canalla las principales falencias del equipo pese a entender que defender "es lo más fácil" porque es algo que podés aprender". De igual forma el uruguayo expuso una clara idea, en relación a que "hay ciertos errores que no se pueden cometer cuando empecemos a jugar por los puntos".

"Durante la semana que viene analizaremos ciertas cosas porque hay errores que ya no podemos cometer. Por eso digo que lo que hay que hacer es laburar mucho", argumentó Montero, para quien "es obvio que nos falta rodaje". Advirtió que esa falta de ritmo no la toma como justificación, pero considera que "es algo normal", ya que "no es lo mismo un amistoso que por los puntos. Físicamente vamos a llegar muy bien y en ese sentido no vamos a tener ninguna excusa".

¿Qué le falta al equipo? "Ciertas situaciones que se ven en cómo manejar las líneas, en la elasticidad del equipo. Son cosas en las que trabajaremos la próxima semana, donde la exigencia física ya será menor. Será una semana en la que trabajaremos más nosotros que los profes", dijo Paolo.

Que hasta aquí no está definido quién será el volante central, más la improvisación de Martínez como zaguero es lo que potencia esa sensación de inseguridad para defender. Y para Montero es allí donde está la mayor "preocupación", amén de su convencimiento de que "lo más fácil es defender. El defender lo podés aprender porque es cómo posicionarte, saber tácticamente cómo perfilarte y esas cosas. El problema es jugar adelante y que no se te caiga una idea. No lo tuve que convencer. El vino a hablar conmigo y le dije que podía ser una idea que juegue en esa posición", dijo el DT sobre la situación de Martínez. "Hablamos con él este tema y de lo que significa a futuro. Es un jugador joven, que tiene mucho potencial, buen físico, buen manejo y buena pegada. Que pueda jugar también de zaguero a futuro le será mejor, incluso para una futura venta", dijo.

El alternativo lo resolvió con fútbol

Una versión mucho más mejorada que en amistosos anteriores fue lo que entregó ayer Central en el partido de suplentes. Se repitieron nombres, pero en esta ocasión se vio un crecimiento notorio por parte de Central, con algunos rendimientos altos. Fue por eso que el triunfo por 2 a 1 sonó a justicia. Es más, la superioridad en cancha fue como para un resultado un poco más abultado, que no se dio por algunas fallas en los últimos metros del campo, por ahí producto también del agua acumulada, que dificultó el traslado del balón.En este partido fue evidente la buena tarea de Germán Herrera en la ofensiva, bien apuntalado por Bordagaray. Y detrás de ellos otros tantos buenos rendimientos, como los casos de Leonel Rivas y Joaquín Pereyra.En lo que hace a algunos nombres propios, otra vez fueron minutos en los que Marcelo Ortiz y Santiago Romero, dos que llegaron como refuerzos, estuvieron desde el arranque. A esta altura el Colo demostró que la ubicuidad en el campo no le cuesta y que se siente cómodo ordenando el equipo desde el anillo central, mientras que para el ex Boca Unidos también fue un buen partido, en el que la única falla la tuvo a los 12' del complemento cuando protagonizó una mala salida y le regaló la pelota al delantero rival. Para su fortuna Ledesma respondió en el mano a mano cuando le tocó salir a reparar ese error.El camino a la victoria lo abrió Maximiliano González, a los 2', con un zapatazo desde afuera del área que se metió contra el palo derecho de Rigamonti. Más allá de la ventaja tempranera, Central jamás tuvo inconvenientes para hacerse de la pelota y a partir de ahí determinar los carriles por los debía transitar el juego. Allí fueron claves los rendimientos tanto de Rivas como de Pereyra, los principales encargados de asociarse con Herrera y Bordagaray.Y en ese terreno se lo debe ubicar a Da Campo, a quien se lo vio mucho más suelto cuando pudo jugar de volante, luego de que Montero mandara a la cancha Nahuel Gómez. Fueron varias las intervenciones del ex Quilmes que despertaron algunos elogios de parte de Paolo.La diferencia Central ya la había sacado en el primer tiempo, con una muy buena jugada que nació en los pies de Herrera, que siguió con la corrida de Bordagaray y que terminó con el centro y la calma definición de Rivas.Con los cambios en el complemento el partido entró en un período de descomposición, pero eso no alteró el dominio de Central. Ni siquiera el penal sobre la hora de Doffo alcanzó para poner el triunfo en peligro. De esos 60 minutos Montero sí pudo llevarse la sensación de que hay algunos nombres para el recambio.