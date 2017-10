"Tenemos la obligación de ganar la Copa Santa Fe"

Agustín Coscia será mañana a la noche el faro del área canalla en la Perla del Oeste. Tendrá la misión de iluminar y alimentar la ilusión de todo Arroyito en estas dos cruciales finales de la Copa Santa Fe ante Atlético de Rafaela. "Tenemos en claro lo que debemos hacer", tiró de entrada el juvenil delantero de la reserva, quien jugó tres partidos en este certamen y marcó un gol (ante Atlético de San Jorge). "Tomaremos los recaudos lógicos porque el rival merece respeto y si llegó hasta acá por algo será. Pero Central no saldrá a esperar o especular porque tenemos la obligación de ganar esta final", aseguró a modo de desafío el delantero auriazul con marcado optimismo.

¿Cómo llegan a esta primera final teniendo en cuenta que Atlético cuenta con un plantel más experimentado?

Si bien eso es cierto, también es verdad que llegamos muy bien. Somos un equipo joven que viene remándola desde hace tiempo. Pero tenemos en claro lo que debemos hacer. Vamos a salir a ganar porque las finales se ganan. En este caso se tratará de Rafaela, pero con los chicos siempre dijimos que rival que sea, rival que hay que dejar en el camino. Sea de la liga local, regional o primera división. Vamos a dejar todo cuando salgamos a la cancha, de eso no tengo dudas.

¿El hecho de que le hayan ganado a Unión en su momento les marca algo?

Sí, sabemos que en estos dos partidos que nos quedan tendremos que jugar con la misma intensidad que lo hicimos cuando nos enfrentamos a Unión. Demostramos que fuimos más. Claro que eso no indica que ahora somos favoritos porque no es así. Habrá que estar concentrados y saber que tendremos mucho trabajo por hacer si es que queremos salir campeones.

¿Cuando hablás de salir campeón lo hacés consciente, ya que Central hace mucho que no gana un título?

Por supuesto. Todos somos conscientes de lo que podemos lograr en poco tiempo. A la vez, sabemos que esta no es una copa tan reconocida por los hinchas o la gente misma. Pero para nosotros es muy importante este desafío, por lo cual haremos todo como para dejar al club bien parado como se merece.

¿Sienten presión por ganar algo?

No, no porque si la generamos nos puede jugar en contra. La idea es jugar más relajados. Lógico que antes de salir a la cancha nos agarrará a todos ese cosquilleo que te genera la adrenalina. Pero en líneas generales estamos tranquilos.

¿Y te pesa saber que al irse Protti la responsabilidad de hacer los goles recayó especialmente en vos?

No lo veo tan así. Mientras el equipo gane, que los haga cualquiera. Entiendo que soy delantero y es mi función marcar, pero a la vez no me desespero si no puedo convertir. Lo importante es el objetivo colectivo, no individual.

¿Influye en algo saber que este equipo perdió varios jugadores importantes en este último tiempo por diversos motivos?

No, pero es verdad que muchos chicos que eran importantes en este equipo se fueron a otros clubes. Aunque los que están también demostraron ser claves porque se llegó hasta acá por mérito de todo el grupo. Además, en el plantel nos conocemos todos muy bien porque venimos jugando desde hace tiempo prácticamente juntos.

Otro plus es que Leo Fernández también los conoce muy bien a todos, de hecho potenció a varios de ustedes.

Seguro. Leo conoce todo. A varios de nosotros nos tuvo en inferiores, y ahora en reserva. Sabemos cómo trabaja y lo que quiere.

¿Y ustedes quieren no perder en Rafaela como primer paso?

No, queremos ganar que es distinto. Tomaremos los recaudos lógicos porque el rival merece respeto y si llegó hasta acá por algo será también. Pero Central no saldrá a esperar o especular porque tenemos la obligación de ganar esta final, en Rafaela y después en el Gigante. Central tiene que salir a ganar en cualquier cancha. Sea la división que sea.



Con varias caras conocidas



Central se presentará mañana a las 21 en Rafaela para disputar el partido de ida de la final de la Copa Santa Fe. Lo hará con la reserva, tal como viene afrontando este certamen desde que nació en la temporada pasada. No obstante, entre los once apellidos que pondrá Leo Fernández (ver aparte) habrá cinco que vienen trabajando junto al plantel profesional que comanda Paolo Montero. Serán el arquero Jeremías Ledesma, el defensor Renzo Alfani, los volantes Diego Becker y Joaquín Pereyra y el atacante Agustín Coscia.

Para este puñado de juveniles no se tratará de dos partidos más en sus vidas deportivas. Buscarán obtener esta copa, que tanta ilusión generó esencialmente en las restantes ligas de la provincia. Hasta el momento, Central viene demostrando ser el más regular del torneo. Pero le falta dar dos pasos más para poder llegar a la cima de verdad.

Y entre las caras que habrá en cancha se destacan varias, al menos en la previa. Sobre todo las que vienen entrenando junto al primer equipo. La idea es cumplir un rol acorde al contexto.

Mañana a la noche visitará a Atlético en Rafaela, que tuvo hasta poco a un gran conocido de nuestra ciudad como entrenador: a Juan Manuel Llop, quien hoy está al frente del plantel de Newell's.

Los canallas no van de punto, pero tampoco de banca ante la Crema, que ahora milita en la B Nacional y cuenta con un plantel más armado y experimentado que el auriazul.

Sin embargo, para el técnico Leandro Fernández y compañía no hay barreras imposibles. Mañana se plantarán en el Monumental con temple y sabiendo que pueden obtener el título al final de este doble desafío copero . De ellos mismos dependerá.