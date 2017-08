Las picantes declaraciones que el ex director técnico de la selección nacional Edgardo Bauza brindó en la nota a mano a mano que mantuvo con el diario La Capital, realizada el periodista de Ovación Sergio Faletto (publicada ayer), tuvieron una notable repercusión, tanto en las altas esferas de la AFA, como en los medios nacionales e internacionales. El Patón cargó duro contra la nueva conducción que preside Claudio Tapia y dijo que "no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas". Además expresó que lo "divierte que Sampaoli haya negado el contacto con la dirigencia". La respuesta del Chiqui no se hizo esperar: "Bauza dejó de ser técnico mucho tiempo antes que habláramos con Sampaoli, su salida fue la primera decisión que tomé como presidente de AFA. Me sorprende que diga esas cosas. Los hombres de bien las cosas las dicen en la cara".

El Patón le dijo a Ovación que "ya pasó la bronca. De todo se aprende. Porque aunque lo cuenten como quieran, yo estaba afuera de la selección desde antes que estos dirigentes asumieran. Como así ya estaba mi reemplazante. Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes. Pero todo tiene que ver con la cuestión política de la AFA. Los mismos voceros a los que les pedían que digan tal o cual cosa eran los que me avisaban. Pero como no son mis formas y nunca las serán, me mantuve indiferente. Y así se lo señalé a Tapia cuando hablamos de frente y sin intermediarios. Por eso le dije que se habían equivocado en querer desgastarme a través de los rumores, porque era evidente que no me conocían. Por eso le di la ocasión de que me conociera, le fui franco y sin dobleces y le dije que en vez de intentar esmerilarme se hubiesen ahorrado mucho tiempo si venían y me decían que no me querían más desde el primer día, entonces les hubiera agradecido, les habría dado la mano y me iba a mi casa". Además el DT bicampeón de América expresó: "Tapia me dijo que querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión. Pero cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad. Tapia no me dio ningún argumento futbolístico. No había demasiada lógica en sus palabras. Lo que sí me dijo es que la decisión la tomó él. Cosa que tampoco es tan así". ¿La tomó Angelici?, fue la pregunta. "Sí, obviamente. Y también hay un par más ahí adentro que tienen estas formas", fue la respuesta dura del Patón.





Leer más: "Yo estaba afuera de la selección antes de que Tapia asumiera"





Y Bauza remató: "Que Sampaoli haya aceptado hablar con los dirigentes mientras yo era el entrenador no me molesta, me divierte. Me divierte más que lo niegue. Porque en una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados. Bueno, el Bichi Borghi contó públicamente su experiencia en Chile. No me parece lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre".

Ante esto, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino le respondió ayer al ex entrenador del seleccionado. "Los hombres de bien dicen las cosas personalmente. Tuvo la oportunidad de hablar conmigo y no me dijo nada", relató ayer Tapia en una rueda de prensa que brindó en Santiago de Chile luego del Congreso de la Conmebol. Así se defendió de los dichos del Patón a Ovación. "Está equivocado que hablamos antes con Sampaoli. El (Bauza) dejó de ser técnico mucho tiempo antes. Fue la primera decisión que tomé como presidente (de AFA)", concluyó Tapia.